Monza Fast Future: dal 16 al 18 ottobre torna a Monza il Festival della Sostenibilità

La città di Monza aderisce al progetto Europeo Climax Po. Politecnico di Milano e scuole monzesi impegnati in un progetto sull’Energia

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 ottobre 2025 – Con una serie di appuntamenti in programma dal 16 al 18 ottobre torna Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità promosso dal Comune di Monza e organizzato da Pro Monza con Epickonomia, in collaborazione con BCC Carate Treviglio e Brianzacque.

Inaugurazione. La tappa autunnale di Monza Fast Future propone vari eventi a partire dall’inaugurazione, giovedì 16 ottobre al Binario 7 ore 18.30, della mostra Willow, Arte, Energia e Sostenibilità, dedicata all’artista milanese (aperta fino a sabato 25 ottobre) in collaborazione con i canali TV Arte In e la trasmissione Monza In.

Scuole e Energia. Venerdì 17 nella sala Chaplin del Teatro Binario 7 si sono dati appuntamento il Politecnico di Milano con alcune scuole monzesi – Hensemberger, Mosè Bianchi, Frisi, ITS Green – per dare il via a un nuovo progetto sull’Energia che coinvolge aziende, enti, istituzioni e scuole appunto.

Il percorso formativo è progettato dal Politecnico di Milano e vedrà impegnato un centinaio di studenti delle scuole superiori delle classi seconde e terze su produzione, uso e gestione dell’energia, con i relativi impatti su ambiente e salute. Gli studenti, divisi in gruppi, svilupperanno autonomamente progetti su settori specifici come industriale, terziario, residenziale, trasporti, turismo e agricoltura, sotto la supervisione di docenti universitari e esperti, con il contributo di aziende del territorio.

Il percorso prevede attività in presenza, con incontri collegiali e lavoro di gruppo, culminando in presentazioni e poster illustrativi sulle soluzioni individuate, da esporre agli altri studenti, ai docenti, alle autorità, alle aziende e alla comunità perché alcune di queste soluzioni possano trovare realizzazione.

Quello in partenza è un progetto che vorrebbe, in futuro, allargarsi ulteriormente creando un ponte diretto fra aziende, istituzioni e giovani, per immergere da subito chi studia nelle soluzioni possibili rispetto ai bisogni concreti imposti dalla realtà industriale e professionale.

Gli altri appuntamenti. In serata è previsto, sempre al Teatro Binario 7, lo spettacolo teatrale Cabaret Artico Giochiamoci il clima ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, promosso da Legambiente Lombardia inserito all’interno della Strategia di Transizione Climatica Monza & Co. – Green and Blue Transition e sostenuto da Fondazione Cariplo nell’ambito del programma F2C – Fondazione Cariplo per il Clima.

Il progetto Europeo LIFE CLIMAX PO. Sabato 18, nel centro storico di Monza in Piazza Roma, a partire dalle 10, Monza Fast Future torna in piazza con presentazioni pubbliche e incontri per rilanciare ancora una volta il messaggio della manifestazione “Viviamo insieme il nostro futuro”.

In particolare, verrà presentato il progetto riferito alla Strategia di Transizione Climatica Monza & Co Green and BlueTransition. Verrà anche dato spazio alla firma della dichiarazione d’intenti CLIMAPACT4PO fra il Comune di Monza e il progetto europeo LIFE CLIMAX PO, nato per rafforzare l’adattamento climatico nel distretto del fiume Po, di cui Monza fa parte. Un territorio che ospita oltre 20 milioni di persone e genera circa il 40% del PIL nazionale. Il progetto promuove un approccio integrato e multisettoriale, fondato su evidenze scientifiche, soluzioni basate sulla natura e processi di governance condivisi. La dichiarazione d’intenti vuole essere un “patto” territoriale e di impegno della città per adattare il territorio alla sfida climatica in atto.

“Abbiamo voluto dedicare ampio spazio nell’edizione di quest’anno al mondo della ricerca e al contatto coi più giovani, non solo per sensibilizzare le nuove generazioni, ma per offrire prospettive. Il cambiamento climatico, le sfide della transizione, possono atterrire e spaventare, comprensibilmente. Vogliamo però proporre uno sguardo diverso e propositivo, uno sguardo di speranza e di fiducia verso il progresso tecnologico e scientifico. Le sfide sono grandi, ma le soluzioni non sono tanto inarrivabili come in molti temono”, ha detto l’Assessore alla Transizione Ecologica Arianna Bettin.

“I contributi del mondo accademico e dell’impresa in questo contesto si rivelano ancora una volta fondamentali per offrire ai giovani occasioni utili non solo di conoscenza, ma anche di applicazione concreta. Il fermento nel segno dell’innovazione e della sostenibilità che in questo momento caratterizzano il mondo produttivo confermano le potenzialità del settore e la direzione in cui investire”, afferma l’Assessore al Commercio e Attività produttive e Transizione Digitale Carlo Abbà.

Tra gli interventi anche quello di Brianzacque sul cambiamento climatico e le soluzioni concrete per il territorio. La mattinata vedrà inoltre protagonista Legambiente con “Il respiro verde della città, un progetto pilota di depavimentazione”. La divulgazione sarà affiancata da attività e spazi educativi curati fra gli altri da Legambiente, Plastic Free, Impresa Sangalli e prevederà anche una raccolta mozziconi che partirà dall’Arengario alle 11.

Tra gli sponsor dell’evento Assimpredil Ance, G.Villa, Intergea e City Motors Toyota.

“Partecipiamo con entusiasmo e crediamo profondamente in progetti come Monza Fast Future, dove i cittadini — e in questo caso particolare le nuove generazioni — diventano protagonisti di un futuro più sostenibile. Parlare di energia, ambiente e clima significa soprattutto interrogarsi su come ogni nostra scelta incida sul mondo che lasceremo ai più giovani. Servono conoscenza, consapevolezza e partecipazione, e in questo senso il coinvolgimento di scuole e Politecnico di Milano rappresenta un valore prezioso. Educare all’acqua e al rispetto delle risorse naturali significa educare alla vita stessa. Il futuro della Brianza inizia proprio da qui: dai ragazzi e dalla loro voglia di capire, proporre e cambiare per un domani realmente sostenibile”, dicono Enrico Boerci, Presidente e AD BrianzAcque, e Alessia Galimberti, Consigliera e delegata alla comunicazione.

“Assimpredil Ance, con la sua organizzazione di zona di Monza e Brianza coordinata da Alessandro Busatto, partecipa a Monza Fast Future per il terzo anno consecutivo, lieta di sostenere un evento che coinvolge le imprese storiche del territorio del settore delle costruzioni sui temi della sostenibilità. Il Codice di Condotta Cantiere Impatto Sostenibile, le azioni di inclusione verso le fasce deboli, la formazione e accompagnamento delle imprese e l’attenzione ai giovani e alle opportunità che l’edilizia può offrire confermano l’impegno costante e concreto della nostra Associazione su questo tema”, dichiara Giovanni Deleo, Presidente di Assimpredil Ance

«A nome di BCC Carate e Treviglio, desidero ringraziare il Comune di Monza e gli organizzatori del Monza Fast Future per aver coinvolto la nostra Banca in questa edizione del Festival dedicata ai temi della sostenibilità e del futuro del territorio. La sostenibilità, per la nostra Banca, non è un progetto a termine ma un valore identitario: significa operare in modo etico, favorire un’economia più circolare e sostenere concretamente le comunità e le imprese del territorio. Iniziative come questa sono fondamentali perché uniscono istituzioni, enti locali e mondo produttivo attorno a un obiettivo comune: costruire insieme un futuro più green, inclusivo e responsabile. BCC Carate e Treviglio vuole continuare a essere motore di questo cambiamento, con strumenti finanziari dedicati, partnership solide e un impegno costante verso l’ambiente e le persone.», conclude Ruggero Redaelli, Presidente BCC Carate e Treviglio.

_____________________

Chi è Willow

L’arte di Willow – pseudonimo di Filippo Bruno – sta trasformando lo scenario artistico italiano con un linguaggio visuale unico e inconfondibile. Willow, considerato uno dei principali esponenti del *neopop*, ha fatto della semplicità una cifra stilistica di grande potenza espressiva. Willow riesce a tradurre messaggi complessi in un codice visivo accessibile, portando il neopop fuori dai confini delle gallerie e delle tele, per incontrare il pubblico in spazi urbani e quotidiani, un “invasione pacifica” di energia. Con il suo linguaggio semplice e profondo, Willow invita tutti a guardare il mondo con occhi nuovi, dove l’arte non è solo da ammirare, ma da vivere in prima persona. (tratto da Lifestyle Magazine)

Munici