Quintali di cocaina dal Sud America a Buccinasco e dintorni

Il sindaco Pruiti: “Ringraziamo la Guardia di Finanza, la Dia e la

magistratura, via i mafiosi dal nostro territorio”

Disposta l’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 15persone appartenenti a un’associazione criminale armata composta da soggetti vicini alla ‘ndrangheta. Tra il 2020 e il 2021 ha gestito un traffico di cocaina per un valore di 18 milioni di euro

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 15 ottobre 2025 – Una fitta rete criminale che operava tra la Lombardia e la Calabria usando chat criptate e sfruttando contatti con appartenenti alle

consorterie criminali campane e albanesi. Un’associazione armata criminale che in

poco più di 12 mesi, tra il 2020 e il 2021, ha movimentato 655 chili cocaina per un

valore di oltre 18 milioni di euro.

Le basi erano nel Sud ovest Milano, a Buccinasco (un appartamento di via Lomellina e

la villa di Antonio Santo Perre in via Isonzo), Trezzano sul Naviglio, Casorate Primo,

Gudo Visconti. I punti di ritrovo ancora una volta a Buccinasco: il bar ristorante

Gustavo di via Piemonte, il bar pasticceria S.Event di via della Resistenza, il Dromokart

di via Emilia, il parrucchiere “Idee per la testa” di via Marsala.

In carcere nomi noti, “i nomi degli eredi di clan di ‘ndrangheta trapiantati a Milano

negli anni Ottanta e Novanta”, scrive il Corriere della Sera: “A cominciare da Giuseppe

Grillo, 51 anni, cognato del boss Rocco Barbaro ‘u Sparitu accusato di essere la mente e

l’organizzatore” del grande traffico di cocaina”.

“Questa maxi operazione – commenta il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – conferma

purtroppo che la ‘ndrangheta e la criminalità organizzata non appartengono al

passato, ma continuano a fare affari sul nostro territorio. A vivere a Buccinasco, a

nascondere droga, soldi e armi, a insediarsi negli esercizi commerciali. Cognomi e

parentele sono sempre gli stessi, con nuove generazioni, nuove leve che utilizzano le

più moderne tecnologie per i loro traffici internazionali. Noi qui a Buccinasco non li

vogliamo, se ne vadano da Buccinasco: come Amministrazione continueremo a offrire

il nostro supporto e i nostri impianti di videosorveglianza per le indagini (utilizzati

anche in questo caso), e ringraziamo la Guardia di Finanza, la Direzione distrettuale

antimafia e la magistratura per l’egregia operazione. Lo Stato ancora una volta

vince”.

Gli indagati in carcere (la maggior parte già detenuti per altre cause): Antonio Barbaro,

Simone Bartiromo, Bartolo Bruzzaniti, Salvatore Caravaglia, Antonio Caruso, Giuseppe

Grillo, Luigi Marando, Michele Papalia, Antonio Santo Perre, Ivan Reale Calafino,

Francesco Varacalli, Giuseppe Varacalli. Ai domiciliari Francesco Caruso, Domenico

Papalia e Cosimo Damiano Sergi.

Redazione