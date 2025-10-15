Rozzano. Lutto cittadino per la scomparsa di Angelo Valente

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 ottobre 2025 – L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, in occasione dei funerali di Angelo Valente, venuto improvvisamente a mancare nei giorni scorsi.

Le esequie si terranno alle ore 15:00 presso la Parrocchia SS. Chiara e Francesco in via Alfieri a Rozzano.

Figura di spicco nel panorama sportivo nazionale e internazionale, Angelo Valente ha saputo rappresentare con orgoglio la nostra comunità, distinguendosi non solo per i suoi successi, ma anche per l’esempio di correttezza, impegno e passione che ha trasmesso nel corso della sua carriera.

Con questo gesto simbolico, il Comune intende esprimere la propria vicinanza alla famiglia e condividere il dolore dell’intera cittadinanza.

Redazione