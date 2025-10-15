Sciopero nazionale del settore: possibili disagi nei Comuni serviti da Gelsia Ambiente

(mi-lorenteggio.com) Desio, 15 ottobre 2025 – Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Servizi Ambientali, hanno proclamato a

livello nazionale uno sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, nell’ambito

delle trattative per il rinnovo del contratto.

Gelsia Ambiente informa che potrebbero verificarsi disagi nelle attività di raccolta dei rifiuti, nei servizi

di igiene urbana e nell’apertura dei centri di raccolta comunali. Si invitano pertanto la cittadinanza e

le attività commerciali a esporre i rifiuti secondo il consueto calendario di raccolta, avendo cura di

ritirarli qualora non venissero prelevati e di ripresentarli nel turno di raccolta successivo.

La società del perimetro AEB (Gruppo A2A) assicura in ogni caso lo svolgimento dei servizi e delle

prestazioni minime indispensabili previste dalla normativa vigente e la piena operatività del servizio

clienti, raggiungibile al numero verde 800.445964.

Redazione