SMOG. DA DOMANI DISATTIVATE MISURE TEMPORANEE ANTI-INQUINAMENTO A MILANO, BERGAMO E CREMONA

LE DISPOSIZIONI RIMANGONO IN VIGORE A MONZA, LODI E PAVIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025 – In considerazione dei dati sul PM10 registrati ieri, martedì 14 ottobre, a partire da domani, giovedì 16 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee nelle province di Milano, Bergamo e Cremona, per il secondo giorno consecutivo al di sotto della soglia di 50 µg/m³. Restano invece ancora attive le misure in provincia di Monza, Lodi e Pavia per cui verranno verificati gli sviluppi nei prossimi giorni.

Lo rende noto la Direzione generale dell’assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia.

