STRAMILANO E STRAMILANO SOTTOZERO – AL VIA LE ISCRIZIONI

Dopo il sold out del 2024, domenica 30 novembre 2025 torna Stramilano SottoZero con la sua 3° e attesissima edizione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025 – La stracittadina più famosa d’Italia, invece, aspetta atleti, appassionati e famiglie domenica 3 maggio 2026

STRAMILANO SOTTOZERO 2025

Sono ufficialmente aperte sul sito della competizione le iscrizioni per la terza e attesissima edizione di Stramilano SottoZero che avrà luogo domenica 30 novembre 2025.

Stramilano SottoZero prevede due corse che si snoderanno intorno alla suggestiva location di City Life, da Viale Cassiodoro a Via Stratos: la 10 Km Fidal Competitiva, dedicata ad atleti e professionisti con partenza alle 9.00, e la 10/5 Km ad andatura libera, la corsa non competitiva per tutti gli appassionati, grandi e piccini, che prende il via alle 10.30. Un percorso adatto alle capacità di tutti i partecipanti, dai più sportivi che potranno scegliere l’itinerario da 10 km, alle famiglie con bambini a cui basteranno 5 km per tagliare il traguardo e vivere un’esperienza indimenticabile insieme.

È già possibile iscriversi online alla terza edizione di Stramilano Sottozero sul sito ufficiale fino al 27 novembre ma attenzione i posti sono limitati!

Per tutti coloro che vorranno allenarsi in gruppo, in vista della manifestazione, Stramilano organizza dei training presso il Parco delle Cave di Milano: un vero e proprio programma di allenamenti di preparazione alla corsa a cura dello Staff Tecnico dello Stramilano Running Club. Per partecipare agli allenamenti gratuiti, che si tengono tutte le domeniche è sufficiente iscriversi online sul sito e presentare il certificato medico in corso di validità.

STRAMILANO 2026

È già tempo di Stramilano! Sono aperte le iscrizioni alla 53esima edizione di Stramilano che si correrà domenica 3 maggio 2026, quando atleti, famiglie e appassionati di ogni età affolleranno le strade della città per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. Attenzione alla novità di quest’anno: la corsa è posticipata a maggio, non a marzo come tutti gli anni.

Per prendere parte a questo imperdibile appuntamento è già possibile effettuare l’iscrizione sul sito ufficiale www.stramilano.it: basterà collegarsi e procedere con la registrazione! Dal 25 aprile poi sarà possibile iscriversi anche al Centro Stramilano in piazza Duomo.

Come da tradizione la manifestazione si svilupperà in tre percorsi che partiranno da Piazza Duomo: le due corse amatoriali, non competitive, ad andatura libera, Stramilano 10 Km e Stramilanina 5 Km dedicata a famiglie e bambini con arrivo all’Arco della Pace; e la gara internazionale di corsa su strada sulla distanza di 21 Km, Stramilano Half Marathon con arrivo in Piazza Castello, riservata ad atlete/i tesserati per società affiliate FIDAL, Runcard, World Athletics o ad Enti di Promozione Sportiva convenzionati FIDAL con Runcard EPS.

Appuntamento quindi per domenica 3 maggio 2026, per festeggiare tutti insieme una delle manifestazioni più attese d’Italia!

Per tutti coloro che vorranno allenarsi in gruppo, in vista della manifestazione, Stramilano organizza dei training presso il Parco delle Cave di Milano: un vero e proprio programma di allenamenti di preparazione alla corsa a cura dello Staff Tecnico dello Stramilano Running Club. Per partecipare agli allenamenti gratuiti, che si tengono tutte le domeniche fino a maggio; è sufficiente iscriversi online sul sito e presentare il certificato medico in corso di validità.

Redazione