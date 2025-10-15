Testamento biologico e fine vita: a Milano un incontro pubblico dell’Associazione Luca Coscioni

Sabato 18 ottobre 2025 – Ore 14:30

Auditorium di Cascina Brandezzata, via Giuseppe Ripamonti 428 – Milano

In provincia di Milano depositate 14.412 DAT: una ogni 160 abitanti.

Dalla Lombardia 3.297 richieste di aiuto al Numero Bianco sul fine vita nel 2024.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025 – L’Associazione Luca Coscioni – Cellula di Milano inaugura sul territorio un ciclo di incontri e attività informative dedicati al testamento biologico e ai diritti nel fine vita, nella cornice dell’Auditorium di Cascina Brandezzata (Municipio 5). L’iniziativa si svolge in collaborazione con Policlinico di Milano, Fondazione Luvi, Fondazione Trapianti ONLUS, e con la partecipazione e il patrocinio del Municipio 5.

Il primo appuntamento si terrà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 14:30, presso l’Auditorium di Cascina Brandezzata, in via Giuseppe Ripamonti 428 a Milano. Ad accogliere i partecipanti ci sarà un piccolo rinfresco di benvenuto a partire dalle ore 13:30. L’incontro, dal titolo “Prendiamoci cura oggi delle decisioni di domani”, sarà un momento di approfondimento e dialogo dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e alla donazione di organi. Sarà un’occasione aperta a tutti i cittadini per informarsi, confrontarsi e comprendere meglio come esprimere e registrare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari futuri, ma anche per riflettere insieme sul valore della donazione di organi come gesto di consapevolezza e solidarietà.

Intervengono:

Cristiana Zerosi – Associazione Luca Coscioni

Loredana Tavolaro – Cellula Coscioni Milano

Bruno Andreoni – Fondazione Luvi

Patrizia Toietta – Policlinico Milano

Luisa Gerosa – Assessora Municipio 5

Roberto Moroni – Policlinico Milano

Michelangela Verardi – Consigliera Municipio 5

Sergio Vesconi – Fondazione Trapianti ONLUS

Natale Carapellese – Presidente Municipio 5

I dati dell’Osservatorio DAT e del Numero Bianco dell’Associazione Luca Coscioni

Secondo l’Osservatorio DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) dell’Associazione Luca Coscioni, a Milano e provincia sono state depositate 14.412 DAT, equivalenti a una ogni 160 abitanti.

Nel 2024, dalla Lombardia sono arrivate 3.297 richieste di informazioni sul fine vita tramite il Numero Bianco (06 9931 3409), coordinato da Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, e attraverso le email dirette all’Associazione. In proporzione alla popolazione, la Lombardia si colloca al quinto posto in Italia per numero di richieste: 33 ogni 100.000 abitanti.

Il Numero Bianco è un servizio attivo tutti i giorni per ascoltare, orientare e informare sulle possibilità offerte oggi dall’ordinamento italiano in materia di fine vita, tra cui eutanasia, suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda.

In assenza di risposte istituzionali adeguate, il servizio aiuta a costruire percorsi legali e umani verso la libertà di scelta sul fine vita.

Nuovi sportelli informativi sulle DAT

Dal 5 novembre 2025, presso lo Spazio Calusca del Municipio 1, sarà attivo un servizio di informazione e assistenza per la redazione e il deposito delle proprie DAT.

Gli sportelli saranno aperti ogni primo e terzo mercoledì del mese, dalle 19:30 alle 21:30, su appuntamento scrivendo a: cellulamilano@associazionelucacoscioni.it