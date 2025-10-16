A tutto cuore: Bayer organizza un evento dedicato all’amiloidosi cardiaca a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale dell’amiloidosi cardiaca, Bayer rinnova il proprio impegno nella salute del cuore con un evento speciale che si terrà lunedì 27 ottobre, presso la Sede Bayer a Milano, in Viale Certosa 130.

L’iniziativa, aperta al pubblico dalle 11.00 alle 13.00, nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo tra medici, istituzioni e associazioni pazienti mettendo in luce l’importanza della diagnosi precoce, della consapevolezza e della corretta informazione.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, Bayer lancia un’iniziativa unica nel suo genere: un tram tematico percorrerà le vie della città per testimoniare il suo impegno concreto nella promozione della salute del cuore, sensibilizzando sull’amiloidosi cardiaca, una patologia ancora poco conosciuta ma che merita attenzione.

L’amiloidosi cardiaca è una malattia progressiva e degenerativa che, se non diagnosticata e trattata per tempo, può compromettere la corretta funzionalità del cuore e di altri organi vitali, impattando la qualità di vita dei pazienti.

Bayer, da oltre 125 anni in Italia, è impegnata nel campo della salute con un costante investimento in innovazione per migliorare la vita delle persone.

Questo evento sarà l’occasione per ascoltare gli interventi di esperti del settore e le testimonianze delle associazioni pazienti, per conoscere più da vicino la realtà di chi vive questa condizione.

Sarà inoltre possibile vivere un’esperienza interattiva grazie ai visori 3D Insight Heart, che permetteranno di esplorare il cuore con una modalità innovativa e partecipare a una sessione di Heartfulness, una pratica di meditazione pensata per favorire il rilassamento ed il benessere generale, a cura della Dott.ssa Francesca Cortellaro.

«Con questo evento vogliamo promuovere la cultura della prevenzione, partendo dall’ascolto del paziente e da un’informazione corretta. La conoscenza della patologia è il primo passo per poter affrontare le malattie in modo consapevole e tempestivo», dichiara Danilo De Spirito, Responsabile dell’Area Terapeutica Amiloidosi Cardiaca di Bayer Italia, «Ogni cuore racconta una storia diversa. Vogliamo essere accanto alle persone, alle famiglie e ai medici, per costruire insieme un percorso di consapevolezza e fiducia verso una diagnosi più precoce e una cura più efficace.»

Con l’hashtag ufficiale #atuttocuore, l’appuntamento si propone come momento di ascolto aperto e coinvolgente, per promuovere una maggiore consapevolezza sui falsi miti legati all’amiloidosi.

Nell’ambito del progetto di sensibilizzazione, Bayer ha attivato sui social le pagine educazionali Instagram e Facebook, dedicate alla divulgazione e alla corretta informazione su tematiche relative all’amiloidosi.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è necessaria la registrazione tramite il sito atuttocuore-evento.it.