Carabinieri, lutto nazionale per la tragedia di Castel d’Azzano: funerali alla Basilica di Santa Giustina a Padova

(mi-lorenteggio.com) Padova, 16 ottobre 2025 – Per commemorare i tre carabinieri scomparsi tragicamente a Castel d’Azzano (Verona), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proclamato lutto nazionale. In tutto il Veneto è stato disposto che tutte le bandiere vengano esposte a mezz’asta negli spazi delle sedi istituzionali.
Il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo speciale Valerio Daprà sono deceduti in seguito all’esplosione di un casolare da sgomberare a Castel d’Azzano in provincia di Verona.
I funerali di Stato si terranno venerdì 17 ottobre, alle ore 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove è stato indetto lutto nazionale. A portare l’ultimo saluto ai militari dell’Arma sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parteciperà alla cerimonia funebre insieme al Premier Giorgia Meloni.

