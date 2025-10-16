Cesano Boscone. Al posto del Bennet arriva il supermercato Iper Tosano

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 ottobre 2025 – “La notizia era nell’aria da qualche settimana, oggi è ufficiale: aprirà un supermercato Iper Tosano, che darà nuova vita e slancio all’intero centro commerciale di Cesano Boscone!

Un risultato importante, frutto di un lavoro costante e condiviso: abbiamo seguito la vicenda fin dall’inizio, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali — dall’Amministrazione comunale al Consiglio regionale fino al Parlamento — a dimostrazione di quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali per ottenere soluzioni concrete a beneficio dei cittadini e del territorio.

Un ringraziamento particolare al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Cesano Boscone, che per primo – nell’ottobre 2024 – ha sollevato la questione in consiglio comunale, e al consigliere regionale Chiara Valcepina per aver interessato la competente commissione in Regione Lombardia.

Ora la priorità dovrà essere quella di favorire la ricollocazione dei lavoratori del Bennet e della galleria commerciale, così da tutelare l’occupazione e garantire serenità alle famiglie coinvolte” rende noto il parlamentare di FdI, Fabio Raimondo.

Redazione