CESANO. SANFELICI (FDI) : “OFFESE INACCETTABILI VERSO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”



(MI-LORENTEGGIO.COM) Cesano Boscone, 16 ottobre 2025 – Riceviamo e pubblichiamo:

Le recenti dichiarazioni del segretario della CGIL Maurizio Landini, che ha definito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni “la cortigiana di Trump”, sono semplicemente vergognose e indegne del ruolo che ricopre.

Utilizzare insulti sessisti mascherati da critica politica è sintomo di un clima di odio che va condannato senza esitazioni, soprattutto quando colpisce una donna che rappresenta istituzionalmente l’Italia nel mondo, con autorevolezza e rispetto internazionale.

Come consigliere comunale e dirigente di Fratelli d’Italia, prendo le distanze con forza da queste parole, che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico e che dimostrano, ancora una volta, l’imbarazzante deriva di una certa sinistra.

La politica può dividere, ma il rispetto per le istituzioni e per chi le rappresenta deve essere un valore condiviso.

La mia totale solidarietà a Giorgia Meloni.

Simona Sanfelici

Consigliere comunale e dirigente di Fratelli d’Italia