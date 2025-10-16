CityLife Milano: SENEC e Sistema Energy portano l’energia del sole nel Padel Pavillion

Un progetto che mostra come i PPA on-site possano essere una soluzione per diffondere il fotovoltaico in Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – Un nuovo esempio di sinergia tra sport, tecnologia e sostenibilità nasce a Milano con l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul Padel Pavillion di CityLife. Il progetto è stato realizzato da Sistema Energy, produttore indipendente di energia rinnovabile attivo su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con SENEC, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi d’accumulo intelligenti e soluzioni integrate per l’autosufficienza energetica.

L’impianto fotovoltaico, composto da 324 moduli, presenta una potenza di 146 kW e una produzione annua stimata di circa 164 MWh. Grazie a questa soluzione, il Padel Pavillion di CityLife può ora soddisfare i propri consumi energetici riducendo non solo i costi, ma anche l’impatto ambientale: l’impianto eviterà infatti l’emissione di 85 tonnellate di CO₂ l’anno.

Per il progetto a CityLife è stata scelta una formula innovativa: il PPA (Power Purchase Agreement) on-site. Questa tipologia di contratto prevede che l’azienda cliente conceda una superficie idonea per installare un impianto fotovoltaico ad un produttore di energia ed acquisti da quest’ultimo l’energia di cui necessità ad un prezzo conveniente e fisso per 10 o 20 anni (si può ottenere un risparmio sino al 50% del costo in bolletta). In questo modo, il Padel Pavillion potrà usufruire di energia pulita senza investimenti di capitale e a prezzo fisso e conveniente per tutta la durata dell’accordo. Questo modello rappresenta una soluzione efficace e replicabile per la transizione energetica in tutto il territorio nazionale, permettendo alle aziende di ottenere i benefici del fotovoltaico senza spese e rischi.

“La collaborazione tra SENEC e Sistema Energy – dichiara Vito Zongoli, Managing Director di SENEC Italia – è nata proprio per diffondere in Italia questa tipologia di PPA, una soluzione di investimento poco conosciuta e praticata, seppur molto vantaggiosa per le aziende e capace di portare i vantaggi del fotovoltaico senza dover sostenere investimenti in capitale e quindi dedicarli al proprio core business. Ci auguriamo che una realtà nota e ampiamente frequentata come il Padel Pavillion di CityLife possa essere d’ispirazione anche per altre società del circondario. Iniziative come questa dimostrano come l’energia rinnovabile, grazie a soluzioni innovative e alla collaborazione tra realtà specializzate, possa diventare parte integrante della vita quotidiana delle persone e dei luoghi di aggregazione”.

Cosimo Lena, CEO di Sistema Energy dichiara: “la partnership con Senec ha l’obiettivo di creare un volano di opportunità per le aziende e le imprese garantendo affidabilità, velocità di esecuzione, soluzioni flessibili e ritagliate sulla base delle esigenze e aspettative di mercato dei clienti. Con il PPA on site produciamo energia pulita dove serve e lasciamo liberi i clienti di godere dei benefici di un impianto di proprietà senza i rischi tipici di investimento in questa tipologia di progetti”.

L’impianto del Padel Pavillion, realizzato grazie all’investimento di Sistema Energy e all’installazione di SENEC, ha fornito al quartiere CityLife di Milano un tassello in più per diventare un punto di riferimento per le smart cities del futuro.

Redazione