DA DOMANI DISATTIVATE MISURE TEMPORANEE ANTI-INQUINAMENTO A MONZA E LODI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – In considerazione delle rilevazioni sul PM10, che per il secondo giorno consecutivo registrano un valore al di sotto della soglia di 50 µg/m³, a partire da domani, venerdì 17 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee anti-inquinamento attivate nei giorni scorsi nelle province di Monza e Lodi. Per la provincia di Pavia, invece, ieri, mercoledì 15 mercoledì ottobre, è stato il primo giorno con valori al di sotto della soglia limite. Per la revoca delle limitazioni bisognerà attendere le rilevazioni riferite alle concentrazioni di oggi, giovedì 16 ottobre. Lo rende noto la Direzione generale dell’assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia.

Redazione