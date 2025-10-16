EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LA GIUNTA DELIBERA IL SECONDO ACCORDO QUADRO DA 10,5 MILIONI DI EURO PER IL PIANO “ZERO ALLOGGI SFITTI” E STANZIA 6 MILIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI

Bottero: “Grazie a questa seconda tranche di risorse, raggiungiamo i 21 milioni di euro previsti per il recupero di circa 800 alloggi nel 2026. Contestualmente proseguono gli interventi per garantire sicurezza e prevenire incendi negli stabili Erp”





(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – Prosegue a passo deciso il percorso amministrativo per l’attuazione del piano “Zero Alloggi Sfitti” e per la messa in sicurezza degli stabili di Edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano.

A poche settimane dalla pubblicazione da parte di MM SpA del primo Accordo Quadro del valore di 10,5 milioni di euro per il recupero delle unità immobiliari di proprietà comunale nell’ambito del piano “Zero Alloggi Sfitti”, nella seduta di oggi, la Giunta ha assegnato alla società ulteriori 10,5 milioni di euro.

Si tratta della seconda tranche di risorse che l’Assessorato all’Edilizia Residenziale Pubblica, con il supporto dell’Assessorato al Bilancio, ha deciso di riservare alla riqualificazione delle case popolari del Comune.

Con questo secondo Accordo Quadro, infatti, si raggiunge lo stanziamento complessivo di 21 milioni di euro previsto dall’assestamento di bilancio, votato dal Consiglio comunale lo scorso mese di luglio.



“Con il piano ‘Zero Alloggi Sfitti’ ci siamo posti l’obiettivo di ristrutturare i circa 2.500 alloggi sfitti del Comune entro il 2027: è un progetto ambizioso, che necessita di risorse importanti e strutturali, anche guardando al futuro – spiega l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero –. Grazie a questi due Accordi Quadro, per complessivi 21 milioni di euro, miriamo a recuperare almeno 800 alloggi entro la fine del prossimo anno. Vogliamo che questi alloggi possano tornare prima possibile nella disponibilità delle assegnazioni, perché la domanda di casa pubblica è alta. Ed è nostro dovere di amministratori assicurarci che siano case decorose e dignitose”.



Entro il 2025, grazie anche alla trasformazione di MM in società benefit, saranno ristrutturati fino a 750 alloggi.

Per quanto riguarda il tema sicurezza, la Giunta ha deciso di stanziare 6 milioni di euro per gli interventi urgenti finalizzati all’adeguamento degli edifici di edilizia popolare sotto il profilo della prevenzione incendi, nell’ambito di un Accordo Quadro di cui MM SpA è stazione appaltante.



“In dieci anni, da quando MM è subentrata ad Aler nella gestione del patrimonio Erp del Comune, è stato fatto un importante lavoro sulle certificazioni antincendio – precisa l’assessore Bottero –. Nel 2015, su 300 edifici solo 38 avevano la certificazione. Oggi più della metà degli stabili è in regola: contiamo di completare quest’operazione entro il 2027”.