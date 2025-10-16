Ivan Rota FI: «Il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bergamo è un progetto importante al passo coi tempi di spostamento dei viaggiatori»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – “Il convegno di questa mattina ha evidenziato l’importanza e il ruolo strategico del nostro aeroporto, frutto della lungimirante visione di enti e istituzioni bergamasche e del sostegno di Regione Lombardia.”

Così Ivan Rota – consigliere regionale FI – a margine del convegno organizzato presso il Centro Congressi Giovanni XXIII sul tema: Un modello di esercizio per il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bergamo.

“Ringrazio il presidente Sanga per questo momento di approfondimento e i relatori per averci rappresentato, con competenza e pragmatismo, il quadro delle infrastrutture e dei collegamenti con l’aeroporto di Bergamo, riconosciuto a livello europeo tra i più efficienti scali. Interventi che hanno aperto lo sguardo a un futuro sempre più dettato dai tempi di spostamento.”

