Jacopo Dozio (FI) alla Fiera della Polizia Locale di Bergamo: «Quanti strumenti all’avanguardia per proteggere i cittadini anche grazie ai bandi di Regione Lombardia»

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 16 ottobre 2025 – «Questa mattina ho partecipato con piacere alla Fiera della Polizia Locale a Bergamo per ribadire ancora una volta la mia vicinanza agli uomini e donne delle forze dell’ordine che ogni giorno si impegnano per proteggere i cittadini e tutelare il territorio» così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia che nelle ultime ore ha espresso anche il proprio cordoglio per i tre carabinieri vittime di un’esplosione durante una perquisizione in Provincia di Verona.

«È stato molto bello questa mattina incontrare tanti agenti di Polizia Locale e ammirare da vicino i propri mezzi e strumenti sempre più tecnologico utilizzati per controllare i nostri Comuni lombardi – ha proseguito l’esponente azzurro -. Ricordo che tanti investimenti per munire i vigili di dotazioni sempre più all’avanguardia come bodycam, taser e droni sono anche frutto di bandi e finanziamenti che Regione Lombardia mette a disposizione delle amministrazioni comunali per rendere più sicure le nostre strade».