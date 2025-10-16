L’arte tra mitologia ed esoterismo, mostra di pittura e scultura di Alessandro Nastasio

MOSTRA DI PITTURA

Il simbolismo nei tarocchi di Alessandro Nastasio

L’arte tra mitologia ed esoterismo

Inaugurazione: mercoledì 22 ottobre 2025, ore 18.00

Palazzo Lombardia – Spazio N3

Piazza Città di Lombardia 1, Milano

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – Mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18.00 si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura e scultura del Maestro Alessandro Nastasio, dal titolo

“Il simbolismo nei tarocchi – L’arte tra mitologia ed esoterismo”,

allestita presso Palazzo Lombardia, Spazio N3, in Piazza Città di Lombardia 1, Milano.

L’esposizione, promossa in collaborazione con Regione Lombardia, propone un percorso affascinante attraverso i ventidue arcani maggiori dei Tarocchi, reinterpretati da Nastasio con il suo tratto inconfondibile e la sua visione simbolica, in un dialogo continuo tra mitologia, spiritualità ed esoterismo.

L’Assessore Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e ai Sistemi Verdi di Regione Lombardia, da sempre attento promotore delle arti, nel catalogo dell’artista si è così espresso:

“L’arte, quando riesce a parlare al cuore dell’uomo, non si limita a essere un fatto estetico, ma diventa una forma di conoscenza e di rivelazione.

È questa la sensazione che si prova osservando le opere di Alessandro Nastasio, artista che ha fatto della simbologia il proprio linguaggio privilegiato.

Nei suoi lavori la forma non è mai pura decorazione, ma veicolo di significati profondi, strumenti per attraversare i grandi archetipi che abitano da sempre la memoria collettiva: i miti antichi, le figure sacre, i sogni che appartengono a ogni cultura.”

Accanto ai Tarocchi, saranno esposte anche alcune opere dedicate ai miti classici e alle visioni oniriche dell’artista, che rivelano la profonda ricerca estetica e spirituale che da sempre caratterizza la sua produzione.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 ottobre al 12 novembre 2025, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 19.00.

Un viaggio nell’arte simbolica di uno dei maestri milanesi più raffinati, capace di coniugare memoria, introspezione e mito in un linguaggio pittorico di rara intensità.

Il Maestro Alessandro Nastasio e il curatore della mostra, Nicolò Licata, saranno presenti all’inaugurazione e lieti di accogliere il pubblico e la stampa.

Principia Bruna Rosco