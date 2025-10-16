Manda un sms all’Assistente Sociale annunciando un gesto estremo. Polizia di Stato soccorre e salva sui binari della ferrovia un uomo in preda alla disperazione

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 16 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi, gli Agenti della “Squadra Volante” della Polizia di Stato in forza presso la Questura di Brescia ed il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine”, sono intervenuti in aiuto di una persona con intenti suicidi.

Nello specifico, l’intervento prendeva le mosse da una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia attraverso il numero di emergenza “112 N.U.E.” da parte di un Assistente Sociale del Comune Capoluogo, la quale riferiva di aver ricevuto sul proprio cellulare alcuni messaggi con i quali uno dei suoi assistiti aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

Gli Agenti della Centrale Operativa, senza perdere tempo, riuscivano in pochi attimi a rintracciare la posizione dello smartphone dell’uomo, riuscendo così a localizzarlo in una zona specifica della Città; quindi, grazie alle immagini riprese dei sistemi di videosorveglianza cittadina, erano in grado di riconoscerlo mentre era intento a camminare sui binari della ferrovia.

In pochi minuti i Poliziotti delle “Volanti” sono intervenuti sul posto e, dopo aver individuato immediatamente l’uomo, lo avvicinavano ed iniziavano ad interloquire con lui, cercando di ottenerne la fiducia e di convincerlo a desistere dal proprio tragico intento; quindi, dopo averlo convinto ad uscire dai binari, riuscivano a metterlo definitivamente in sicurezza.

L’uomo, di seguito, veniva affidato ai Sanitari del 118 giunti sul posto e, una volta terminati i primi accertamenti del caso, veniva trasportato in Ambulanza presso il Pronto Soccorso in modo tale da assicurargli le cure necessarie.

“Una persona in gravissime difficoltà psico-fisiche è stata salvata grazie al pronto ed efficace intervento degli Agenti di Polizia– ha evidenziato il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori –. Desidero personalmente e pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata dai Poliziotti anche in questa occasione: non dimentichiamo che la Polizia di Stato è al servizio del cittadino, ed aiutarlo, soccorrerlo e metterlo in salvo nelle situazioni di maggiore difficoltà rappresenta una delle priorità assolute per la nostra Istituzione”.