Mattarella all’inaugurazione del Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura (MuNe) per gli 80 anni della FAO

Roma, 16 ottobre 2025 – Nella Giornata mondiale dell'Alimentazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato al Palazzo della FAO per la cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e l'Agricoltura (MuNe).

Quest’anno, la Giornata coincide con l’80° anniversario della FAO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Dopo il saluto del Direttore generale della FAO, Qu Dongyu, il Capo dello Stato ha tenuto un intervento.

Saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione del Museo e Rete per l’alimentazione e l’agricoltura della FAO

Ringrazio molto il Direttore Generale Qu per le sue parole e rivolgo un saluto cordiale a tutti i presenti.

Sono molto lieto di partecipare a questa inaugurazione.

Il “Museo e Rete per l’Alimentazione”, è un’iniziativa che, oltre a consentirci di ripercorrere la storia di un’Istituzione internazionale che siamo lieti di ospitare a Roma sin dal 1951, trasmette un importante messaggio di un impegno che via via si è sempre più precisato nella sua valenza strategica: dalla sicurezza alimentare alla sostenibilità degli ecosistemi.

Il percorso per raggiungere questi obiettivi – già da tempo tracciato nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite – resta purtroppo in gran parte ancora da attuare, ivi inclusa l’aspirazione ad un mondo senza più fame.

È un triste paradosso che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni.

Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile.

Le Istituzioni multilaterali più direttamente impegnate nella lotta all’insicurezza alimentare sono strumenti preziosi ed esprimono consapevolezza della indivisibilità dei destini umani.

Perché questo impegno risulti più efficace e costante nel tempo, esso deve trovare alimento in un’adeguata sensibilizzazione su tematiche tanto rilevanti quanto spesso relegate ai margini del dibattito pubblico.

Per poter essere protagonisti i cittadini devono essere informati.

La conoscenza rimane il primo motore per stimolare un maggiore impegno, orientando le energie, soprattutto delle nuove generazioni, per raccogliere le sfide e rendere possibile la costruzione di un futuro più equo.

La felice intuizione del “Museo e Rete per l’Alimentazione” si inserisce pienamente in questa logica, costruendo consapevolezza per meglio comprendere le sfide che abbiamo dinanzi.

Desidero quindi rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito a tutti coloro che hanno concepito e realizzato questa iniziativa e agli artisti, ai tecnici, alle maestranze, che hanno reso possibile l’inaugurazione di oggi, arricchendo in questo modo il valore delle celebrazioni degli Ottant’anni della FAO e la ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

Grazie, Direttore. E auguri!