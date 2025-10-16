Milano, sequestrati oltre 200 grammi di Shaboo: tre arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini filippini di 52 e 53 anni, entrambi con precedenti, e un cittadino nigeriano di 36 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ha sequestrato oltre 200 grammi di shaboo.

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Greco Turro, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuati uno stabile in via Ugolini quale luogo di detenzione e spaccio di droga e, intorno alle 21, hanno notato due uomini giungere presso il palazzo in questione. I poliziotti di via Francesco Perotti hanno fermato i due cittadini filippini e, a seguito di perquisizione, il 53enne è stato trovato in possesso di 7 grammi di shaboo, occultati all’interno di una tasca cucita artigianalmente sul retro della cintura dei pantaloni, e 1950 euro in contanti, mentre il 52enne è stato trovato in possesso di 3 grammi di shaboo, occultati all’interno di una power bank, e 250 euro.

Inoltre, a seguito di accertamenti, i poliziotti hanno constatato che nel corso della stessa nottata sarebbe stato consegnato ai due filippini un carico di shaboo. Intorno alle 00.30, gli agenti hanno notato una vettura giungere nei pressi dello stabile, hanno fermato il 36enne nigeriano, il quale ha consegnato spontaneamente una busta contenente 204 grammi di shaboo che teneva occultata all’interno degli slip.