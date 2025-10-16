MINIERE DISMESSE, DA REGIONE LOMBARDIA 69.600 EURO PER VALORIZZAZIONE SITO DI ‘SAN ALOISIO’ A COLLIO (BS)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha approvato un finanziamento di 69.600 euro per rendere pienamente operativa la miniera ‘San Aloisio’ nel Comune di Collio (Brescia). L’intervento è focalizzato sul completamento della valorizzazione del sito minerario e in particolare sull’acquisto di un trenino turistico composto da una locomotiva e tre vagoni, uno dei quali accessibile per il trasporto di persone con disabilità.

“Con l’approvazione di questo finanziamento – ha detto l’assessore Maione – mettiamo il tassello finale per la piena valorizzazione della Miniera ‘San Aloisio’. Questi fondi saranno decisivi per l’acquisto del trenino, un servizio che consentirà ai turisti e ai cittadini di percorrere in sicurezza l’antico tracciato ferroviario. Trasformare il nostro patrimonio minerario dismesso in un’opportunità di sviluppo turistico e culturale, rendendolo pienamente accessibile a tutti, rimane una nostra priorità”.

La cifra stanziata dalla Giunta per garantire l’acquisto del convoglio, necessario a percorrere il vecchio tracciato ferroviario recuperato che collega la miniera al centro abitato, è un’integrazione di un precedente finanziamento di Regione pari a circa 258.000 euro. Le risorse sono state richieste dal Comune di Collio per coprire l’aumento dei costi dei materiali registrato dopo la pandemia. Senza questo ulteriore contributo, l’obiettivo di rendere il percorso pienamente fruibile ai visitatori sarebbe stato compromesso.