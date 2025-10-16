Morino Studio: “Quello che mi piace” – Solo exhibition by Daniele Mazzoleni allo Spazio Quattrocento di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – Con la personale “Quello che mi piace”, Daniele Mazzoleni inaugura un nuovo ciclo pittorico che segna una tappa decisiva della sua ricerca.

Una produzione vitale, attraversata da forza cromatica e sperimentazione materica, che trasforma l’esperienza del vedere in rivelazione.

Il curatore Federico Caloi definisce questo percorso Human Pop: un linguaggio autonomo, capace di trasformare oggetti del desiderio e simboli generazionali in archetipi universali e immagini condivise.

Le opere in mostra – grandi formati e lavori in edizioni limitate – fondono pittura e resina epossidica, cifra stilistica che amplifica luce e colore.

Temi personali e collettivi si intrecciano in un mosaico di visioni che restituisce allo spettatore emozioni autentiche e riconoscibili.

QUELLO CHE MI PIACE

Solo exhibition by Daniele Mazzoleni

A cura di Federico Caloi

Dal 28 ottobre al 3 novembre 2025

Spazio Quattrocento – Opificio 31, Via Tortona 31, Milano