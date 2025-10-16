Museo Nazionale Scienza: sabato 1° e domenica 2 novembre tante attività per vivere insieme la festa più divertente e spaventosa dell’anno.

(mi-lorenteggio.com) Milano 16 ottobre 2025 – Sabato 1° e domenica 2 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci tante attività per trascorrere insieme la festa più spaventosa dell’anno.

In occasione di Halloween, bambine e bambini potranno partecipare a divertenti attività a tema: prenderanno vita pozioni frizzanti, storie spaventose, creature misteriose e zucche d’artista. Tra un esperimento di chimica e una storia animata in stop motion, i piccoli visitatori potranno scoprire come la scienza sappia essere anche magica, divertente e imprevedibile.

L’offerta si snoda tra i diversi iLAB del Museo, dove ogni esperienza si ispira a un tema di Halloween declinato in chiave scientifica: dal laboratorio di genetica popolato da creature bizzarre, alle “cucine da brivido” in cui si sperimentano trasformazioni e consistenze insolite. E per chi ama l’arte, spazio anche alla creatività con Zucche da affresco, l’attività nell’iLAB Leonardo ispirata alle tecniche del Rinascimento.

Tra le novità, il pubblico potrà interagire con Les Pissenlits, una storica installazione interattiva di Michel Bret ed Edmond Couchot, in prestito dallo ZKM – Center for Art and Media Karlsruhe , una delle istituzioni di riferimento per l’arte digitale in Europa. L’opera invita il pubblico a interagire con la proiezione di eteree corolle di dente di leone, attraverso un gesto semplice e universale: il soffio. Catturando il suono del respiro tramite un microfono, l’installazione simula in tempo reale il volo dei semi e la nascita di nuovi fiori, generando un’esperienza poetica e immersiva. Les Pissenlits è uno dei primi e più significativi esempi nella storia dell’arte digitale , della riflessione sulle interfacce intuitive uomo-macchina e della simulazione digitale dei fenomeni naturali. L’opera d’arte digitale sarà ospitata dal Museo fino al 1° febbraio 2026.

Calendario delle attività > https://www.museoscienza.org/it/offerta/halloween

Per prenotare e acquistare il biglietto > https://museoscienza.vivaticket.com/opentickets.html

PROGRAMMA HALLOWEEN AL MUSEO 2025

ATTIVITÀ NEI LABORATORI

Per tutte le attività nei laboratori è obbligatorio prenotare al momento dell’acquisto online del biglietto d’ingresso, al costo di 1 € di prevendita.

TINKERING ZONE

Storie spaventose – dagli 8 anni

Prende forma una storia da paura, costruita unendo materiali bizzarri e sorprendenti. Personaggi misteriosi vengono creati e animati grazie alla magia dello Stop Motion, per dare vita a racconti che fanno venire i brividi… o scoppiare in una risata.

Sabato e domenica, ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30, 17.00

iLAB CHIMICA

Pozioni spumeggianti – dai 7 anni

Che suono fa la schiuma? Si mettono alla prova i sensi per scoprire il rumore delle reazioni chimiche. Ingredienti dalle proprietà diverse si uniscono per creare pozioni spaventose, dense di suoni gravi, acuti, imprevedibili.

Sabato e domenica, ore 10.00, 14.00, 17.00

iLAB LEONARDO

Zucche da affresco – dagli 8 anni

Una zucca sul muro? Perché no! Ispirandosi ai maestri del Rinascimento, si esplorano tecniche artistiche antiche per realizzare un’affascinante decorazione murale di Halloween, originale e senza tempo.

Sabato e domenica, ore 11.30, 15.30

iLAB ALIMENTAZIONE

Cucina da brivido– dai 7 anni

Tra risate e disgusto, si mettono le mani in pasta — letteralmente! — per scoprire strani ingredienti e sperimentare consistenze mollicce, appiccicose e inattese. Un viaggio tra trasformazioni e curiosità culinarie da veri esploratori del gusto.

Sabato e domenica, ore 11.30, 15.30

iLAB GENETICA

Gli strani scherzi della biodiversità – dai 7 anni

Piante e animali dalle forme insolite si osservano al microscopio, rivelando dettagli sorprendenti. Con l’aiuto della fantasia, prendono vita creature immaginarie e spaventose, costruite con materiali naturali come foglie, pigne, semi e bastoncini.

Sabato, ore 10.00, 14.00, 17.00