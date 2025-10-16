Rho. Posa delle tubazioni dell’acquedotto: cantiere in via Cantù a Passirana

Lavori a partire dal 21 ottobre, strada a senso unico alternato

(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 ottobre 2025 – A partire da martedì 21 ottobre prenderà il via il cantiere per la posa di una nuova tubazione della rete acquedotto da parte della società CAP holding. Sarà coinvolta via Cesare Cantù a Passirana, nel tratto compreso tra la strada vicinale di Cascina Fara fino a via Settembrini (rotatoria compresa). I lavori dovrebbero terminare entro il 28 febbraio 2026.

L’intervento è parte di un lavoro complessivo sulla città, che prevede nuovi pozzi per l’estrazione di acqua potabile, già realizzati nei campi tra via Ratti e via Lainate, e relativa rete di distribuzione, da completare in diverse fasi. Questo lotto di lavori interesserà via Cantù e Settembrini, mentre una fase successiva coinvolgerà anche via Lainate dal Sempione fino al centro. I lavori sono progettati ed eseguiti da CAP Holding, la società pubblica che si occupa della rete idrica, con l’obiettivo di fornire acqua di qualità al territorio e migliorare l’efficienza della rete.

Il cantiere sarà diviso in due fasi, come dimostrano le cartine allegate:

-nella prima fase, partendo da strada vicinale Cascina Fara, l’area di cantiere occuperà tratte di circa 100 metri con circolazione a senso unico alternato regolamentata da impianto semaforico;

-nella seconda fase sarà interessato il tratto di strada in prossimità della rotatoria posta all’incrocio con via Settembrini, la corsia in direzione della Statale del Sempione sarà chiusa al traffico e la circolazione sarà spostata sulla corsia direzione nord con senso unico alternato semaforizzato.

I veicoli provenienti dalla Statale 33 del Sempione potranno proseguire diritto verso il centro di Passirana o svoltare a destra in via Settembrini in entrambe le fasi; nella seconda fase i veicoli provenienti da nord potranno solo proseguire diritti in direzione Sempione. Ciò in quanto via Settembrini sarà chiusa al traffico dalla rotatoria con via Valera per i soli veicoli diretti verso via Cantù; in contemporanea, via Benedetto Croce sarà chiusa al traffico con entrata ed uscita da via Fratelli Bandiera.

Verrà in ogni caso assicurato l’ingresso e l’uscita dal parcheggio dell’ospedale.

In tutte le fasi il trasporto pubblico locale sarà sempre garantito, anche se con rallentamenti dovuti ai sensi unici alternati.

Nella seconda fase, i bus transitanti lungo via Settembrini e diretti verso via Cantù saranno deviati verso via Casati e svolteranno poi a sinistra in via Cantù.

Solo quando il cantiere di prima fase interesserà la coppia di fermate TPL di via Cantù poste in prossimità di via Lombardia, queste ultime verranno provvisoriamente soppresse. Le altre fermate poste a nord e sud resteranno sempre attive.

Ci scusiamo per i disagi: si tratta di interventi che miglioreranno l’utilizzo delle reti cittadine dell’acqua, in fase operativa sarà richiesta pazienza in particolare agli automobilisti.

Redazione