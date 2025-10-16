SANITÀ, DA REGIONE LOMBARDIA 143 MILIONI PER PRESA IN CARICO A CASA DI FRAGILI E OVER 65

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2025 – Regione Lombardia rafforza la rete delle cure domiciliari con un investimento complessivo di 143 milioni di euro di fondi PNRR.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato due nuove delibere che puntano a migliorare la qualità dell’assistenza a domicilio per anziani e persone fragili, favorendo la permanenza nella propria abitazione ed evitando ricoveri impropri o accessi in Pronto Soccorso.

La prima delibera prevede oltre 99 milioni di euro destinati a potenziare la presa in carico a casa degli over 65. Di questi, 61,9 milioni di euro sono rivolti ai Medici di Assistenza Primaria (MAP) per percorsi di cura continuativa, con servizi di telemonitoraggio e teleassistenza e il coinvolgimento delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA). Gli altri 37,4 milioni di euro sono invece assegnati alle ASST, che potranno attivare progetti sperimentali di assistenza sanitaria e sociosanitaria a domicilio, dedicati in particolare a chi ha difficoltà a raggiungere i servizi ambulatoriali.

Le iniziative mirano a rendere le cure domiciliari più multidisciplinari e integrate, migliorando la qualità e la tempestività degli interventi sul territorio.

Con la seconda delibera Regione stanzia oltre 44 milioni di euro per sviluppare prestazioni specialistiche a domicilio per le persone anziane non autosufficienti. Potranno aderire enti gestori pubblici e privati accreditati (C-Dom, RSA Aperta, UCPDOM), che garantiranno una presa in carico completa e continuativa, senza interventi isolati. Le prestazioni domiciliari saranno aggiuntive rispetto al Piano Assistenziale Individuale (PAI) e potranno essere aggiornate in base ai bisogni delle persone assistite.

Le nuove misure puntano ad aumentare il numero di assistiti in carico ai servizi domiciliari; potenziare la rete territoriale nelle aree più disagiate; ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso e i ricoveri ripetuti e migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone fragili.

ASSESSORE BERTOLASO: PORTIAMO LA CURA NELLE CASE DEI PIÙ FRAGILI – “Con questi provvedimenti – sottolinea l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – diamo un’ulteriore e concreta attuazione al principio di prossimità della cura, portando l’assistenza sanitaria e sociosanitaria direttamente nelle case dei cittadini più fragili. È un passo importante per rendere la rete territoriale sempre più vicina alle persone, integrando medicina di base, specialistica e telemedicina. Regione Lombardia conferma così la propria capacità di innovare e costruire un sistema sanitario moderno, sostenibile e attento ai bisogni reali della popolazione”

Riparto ASST e ATS (percorsi Medici di Assistenza Primaria – MAP) 61,9 MILIONI

ASST di Lodi – 1.432.492​

ASST Fatebenefratelli Sacco – 4.380.422​

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – 1.024.004​

ASST Melegnano e della Martesana – 3.791.912​

ASST Nord Milano – 1.762.747​

ASST Ovest Milanese – 2.976.515​

ASST Rhodense – 3.108.868​

ASST Santi Paolo e Carlo – 2.739.992​

Totale (Ats Milano) – 21.216.953​

ASST dei Sette Laghi – 2.929.730​

ASST della Valle Olona – 2.825.212​

ASST Lariana – 3.626.986​

Totale (Ats Insubria) – 9.381.928​

ASST della Valcamonica – 658.501​

ASST della Valtellina e dell’Alto Lario – 1.290.129​

Totale (Ats Montagna) – 1.948.630​

ASST della Brianza – 5.398.378​

ASST di Lecco – 2.235.016​

Totale (Ats Brianza) – 7.633.394​

ASST di Bergamo Est – 2.295.318​

ASST di Bergamo Ovest – 2.642.460​

ASST Papa Giovanni XXIII – 1.633.471​

Totale (Ats Bergamo) – 6.571.249​

ASST degli Spedali Civili di Brescia – 3.208.059​

ASST del Garda – 2.118.186​

ASST della Franciacorta – 1.427.220​

Totale (Ats Brescia) – 6.753.466​

ASST di Crema – 1.041.696​

ASST di Cremona – 1.278.433​

ASST di Mantova – 2.550.041​

Totale (Ats Val Padana) – 4.870.169​

ASST di Pavia – 3.576.186​

Totale (Ats Pavia) – 3.576.186​

Totale complessivo – 61.951.975

—–

DIVISIONE PER ASST DEI 37,4 MILIONI

ASST di Lodi – 865.506​

ASST Fatebenefratelli Sacco – 2.646.632​

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – 618.699​

ASST Melegnano e della Martesana – 2.291.057​

ASST Nord Milano – 1.065.044​

ASST Ovest Milanese – 1.798.397​

ASST Rhodense – 1.878.364​

ASST Santi Paolo e Carlo – 1.655.491​

Totale – 12.819.189 (ATS Città di Milano)​

ASST dei Sette Laghi – 1.770.130​

ASST della Valle Olona – 1.706.981​

ASST Lariana – 2.191.409​

Totale – 5.668.519 (ATS Insubria)​

ASST della Valcamonica – 397.863​

ASST della Valtellina e dell’Alto Lario – 779.490​

Totale – 1.177.353 (ATS della Montagna)​

ASST della Brianza – 3.261.676​

ASST di Lecco – 1.350.387​

Totale – 4.612.062 (ATS Brianza)​

ASST di Bergamo Est – 1.386.821​

ASST di Bergamo Ovest – 1.596.563​

ASST Papa Giovanni XXIII – 986.936​

Totale – 3.970.319 (ATS di Bergamo)​

ASST degli Spedali Civili di Brescia – 1.938.295​

ASST del Garda – 1.279.799​

ASST della Franciacorta – 862.320​

Totale – 4.080.414 (ATS di Brescia)​

ASST di Crema – 629.388​

ASST di Cremona – 772.423​

ASST di Mantova – 1.540.723​

Totale – 2.942.535 (ATS della Val Padana)​

ASST di Pavia – 2.160.716​

Totale – 2.160.716 (ATS di Pavia)​

Totale complessivo – 37.431.107

——–

DIVISIONE PER ATS DEI 44 MILIONI DI EURO PER SVILUPPARE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A DOMICILIO (ALTRA DELIBERA)

Ats Milano: 15.233.057

Ats Insubria: 6.733.679

Ats Montagna: 1.400.997

Ats Brianza: 5.479.453

Ats Bergamo: 4.718.912

Ats Brescia: 4.847.893

Ats Val Padana: 3.495.820

Ats Pavia: 2.566.270

Totale: 44.476.081 .