SESTO, PIÙ SICUREZZA SUL TERRITORIO: DAL PREFETTO VIA LIBERA A CONTROLLI RAFFORZATI SUL TERRITORIO E NELLE ABITAZIONI DELLE ZONE A RISCHIO

DI STEFANO: “RISULTATI CONCRETI COME RICHIESTI DAL COMUNE. ORA INTENSIFICARE AZIONI CONTRO LA CRIMINALITÀ”

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 16 Ottobre 2025 – Si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Milano il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Prefetto, del Questore, dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Sindaco Roberto Di Stefano e dell’Assessore alla Sicurezza Luca Nisco.

Un incontro operativo, volto a rafforzare le misure sul territorio.

Dal confronto è scaturito un pacchetto di interventi che verranno messi in campo, significativi per il rafforzamento della sicurezza:

intensificazione dei controlli in città, con particolare attenzione alle aree più sensibili, con operazioni ad alto impatto delle Forze dell’Ordine e l’intervento di gruppi cinofili anche della Guardia di Finanza; controlli mirati dell’Ufficio Immigrazione, con verifiche approfondite presso le abitazioni nelle zone più critiche, per accertare chi vi risiede; intensificazione del confronto con i comitati cittadini, già avviato anche dalla Questura; rafforzamento dell’organico della Polizia di Stato, per la quale è previsto a breve l’arrivo del nuovo dirigente del Commissariato.

«L’incontro odierno ha dato esito positivo, traducendosi in misure concrete e condivise, frutto di un confronto diretto e costruttivo tra l’Amministrazione, il Prefetto e tutte le Forze dell’Ordine, a seguito delle richieste di intervento avanzate dall’Amministrazione- ha commentato il Sindaco Roberto Di Stefano -Inoltre, a partire dalla prossima settimana entrerà in vigore una nuova ordinanza comunale che prevede la chiusura di tutti i minimarket presenti sul territorio alle ore 20.00. Una misura fortemente voluta dall’Amministrazione per contrastare situazioni di degrado e illegalità diffusa. Non siamo più di fronte a semplici problemi di sicurezza urbana, ma a fenomeni complessi che richiedono risposte forti e coordinate. Questo è un primo passo importante verso un’azione decisa, che si affianca a quanto già fatto finora dal Comune. Non possiamo accettare che soggetti che aggrediscono le Forze dell’Ordine, devastano locali e seminano paura sul territorio, vengano arrestati e subito dopo rilasciati. Serve fermezza, serve continuità, e oggi – grazie alla sinergia costruita nel tempo tra le istituzioni – abbiamo posto un punto fermo”.

“La collaborazione tra istituzioni è la chiave per contrastare efficacemente fenomeni di criminalità sul territorio, specialmente nelle aree particolarmente delicate.

Entro dicembre, con l’arrivo del nuovo dirigente del Commissariato, vi sarà un ulteriore rafforzamento dell’organico e della capacità operativa sul territorio.

L’Amministrazione, in piena sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, continuerà a monitorare la situazione e ad adottare ogni misura utile per garantire legalità e tranquillità a tutta la cittadinanza” – ha concluso il Sindaco.