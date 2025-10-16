Suzzara, 116 studenti imparano a salvare una vita: AREU entra in classe per la Giornata mondiale della Rianimazione cardiopolmonare

(mi-lorenteggio.com) Suzzara/MN, 16 ottobre 2025 – In occasione della 7ª Giornata mondiale della Rianimazione cardiopolmonare (RCP), 116 studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Manzoni di Suzzara hanno partecipato a un corso pratico di disostruzione delle vie aeree e primo soccorso.

L’attività è stata condotta da 20 istruttori dell’Articolazione territoriale (AAT) di AREU di Mantova, tra infermieri e autisti soccorritori, con il supporto dei volontari di Croce Rossa di Suzzara, Croce Verde di Mantova, Croce Bianca di Quistello, Porto Emergenza e Soccorso Azzurro.

Giovani formati a intervenire: la RCP può salvare una vita

«La diffusione anche tra i ragazzi delle procedure di rianimazione cardiopolmonare – spiega Pierpaolo Parogni, direttore dell’AAT 118 di Mantova – è fondamentale: iniziare subito le manovre e, se disponibile, utilizzare un defibrillatore semiautomatico può davvero fare la differenza tra la vita e la morte».

Scuole protagoniste della cultura dell’emergenza

L’iniziativa rientra nel progetto di formazione diffusa che AREU sta promuovendo in tutte le scuole lombarde, sulla base della delibera approvata dalla Direzione Welfare della Regione Lombardia su proposta dell’assessore Guido Bertolaso.

«La RCP – prosegue Parogni – è un gesto semplice da apprendere, ma straordinariamente potente quando diventa patrimonio di tutti. È un segno concreto di collaborazione tra AREU, le scuole e le associazioni di soccorso, unite da un obiettivo comune: la tutela del paziente e la salvaguardia della vita».

Dalla chiamata al 112 all’app “Where ARE U”: tutti possono aiutare

Durante l’incontro è stato ricordato che ognuno può essere un anello essenziale nella catena del soccorso: dal chiamare il Numero Unico per l’Emergenza 112, all’eseguire le manovre salvavita, fino a registrare i defibrillatori sul portale AREU per renderli visibili alle centrali operative.

Agli studenti è stata inoltre presentata l’app “Where ARE U”, disponibile gratuitamente per iOS e Android, che consente di chiamare i soccorsi con un semplice tap, geolocalizzando automaticamente la posizione e permettendo, in caso di necessità, una chiamata silenziosa.

