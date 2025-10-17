Allianz Milano, si parte! Lunedì al Cloud la sfida con Modena

Reggers debutta da capitano, si ferma Rotty dopo l’infortunio a Jesi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2025. Lights. Action. Power. Si accendono i riflettori lunedì sull’81° campionato di SuperLega Credem Banca e la prima partita dell’anno si gioca proprio a Milano, all’Allianz Cloud. Alle 20 la squadra del presidente Lucio Fusaro affronta la Valsa Group Modena, ovvero l’ultimo avversario della passata edizione, sconfitto in finale dei Playoff 5° posto con in palio il pass per l’Europa (Challenge CEV Cup).

Corsi e ricorsi storici: sono 33 i precedenti tra Milano e Modena, con 23 successi Valsa Group e 10 Allianz. Anche due anni fa, pur a campi invertiti, il debutto era stato Modena-Milano. Ne uscì un appassionante 3-2 per i canarini, come ben ricorda l’opposto di Allianz Milano e neocapitano meneghino, Ferre Reggers.

«Sono convinto che anche lunedì il pubblico potrà assistere a una bella partita, combattuta, come è sempre stato contro Modena negli ultimi anni. Mi ricordo bene due anni fa la prima di SuperLega: era il mio esordio assoluto in questo campionato. Finì al tie-break, un match sempre in bilico. Mi aspetto una sfida simile. Noi dobbiamo iniziare il percorso e questo incontro con energia, grinta e aggressività. Ormai è il marchio di fabbrica di Allianz Milano, il nostro modo di affrontare ogni partita. Quest’anno abbiamo tanti volti nuovi, ma tutti pronti a combattere ogni settimana. Siamo un gruppo unito, determinato a mettere in campo tutto quello che abbiamo».

Arbitrano Mauro Carlo Goitre di Torino e Michele Brunelli di Falconara Marittima. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su VBTV.

È la prima occasione per vedere all’opera la rinnovata Allianz Milano, con nove innesti e cinque conferme. La diagonale maggiore milanese è tra le più forti al mondo, con l’approdo sotto la Madonnina di un top player del calibro del brasiliano Fernando Kreling “Cachopa” e la conferma del bomber Ferre Reggers, capace di trascinare il Belgio durante i Mondiali nelle Filippine. Gioventù e spensieratezza per i due cambi di questi campioni: il palleggiatore Leonardo Barbanti e l’opposto finlandese Veikka Lindvist, anch’egli presente ai recenti Mondiali.

Nel reparto centrali spiccano Edoardo Caneschi, Gabriele Di Martino, Nemanja Masulovic – reduce dall’esperienza con l’Olympiacos e dai Mondiali con la nazionale serba – e il giovane Alessandro Benacchio. In banda, conferma per il giapponese Tatsunori Otsuka, atteso alla definitiva consacrazione, e spazio a reattività, elevazione e spettacolo con il ritorno in Italia di Francesco “Checco” Recine, oltre all’arrivo di Seppe Rotty, talento belga reduce da un’ottima annata in patria, in Champions e in nazionale (purtroppo non a disposizione per questo match, vedi nota a margine dedicata ndr). A completare il reparto c’è Tommaso Ichino, schiacciatore dal fisico importante formatosi nei Diavoli Rosa.

Per la seconda linea, infine, una coppia di liberi che ha pochi eguali in SuperLega: Damiano Catania e Matteo Staforini.

Se Allianz Milano ha cambiato molto rispetto al passato, anche nella squadra di coach Alberto Giuliani (alla terza esperienza nella città della Ghirlandina) vi è stata una piccola rivoluzione con sei arrivi. Finita l’era De Cecco in regia, ecco il giovane talento francese Amir Tizi-Oualou, insieme all’argentino di passaporto italiano Matias Giraudo, rientrato nel Bel Paese, dove aveva già giocato a Siena.

Due i campioni del mondo in campo: il capitano azzurro Simone Anzani e il giovane Luca Porro, schiacciatore arrivato da Padova. Inedito anche l’altro attaccante laterale, Arthur Bento, martello brasiliano e punto fermo della nazionale verdeoro. A rinnovare la seconda linea, l’australiano Luke Perry, che si alternerà con Federici: un giocatore che Milano conosce bene, avendolo affrontato quattro volte nelle ultime due annate di CEV e Champions con la sua Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia).

Completano il roster modenese i confermati centrali Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti, insieme al giovane Luca Tauletta. Per gli schiacciatori di palla alta, confermati Davyskiba e Massari tra i ricevitori, e Buchegger e Ikhbayri tra gli opposti.

Per quanto riguarda gli ex, sono due, entrambi nelle fila di Milano: il palleggiatore Leonardo Barbanti, a Modena lo scorso anno, e coach Roberto Piazza, in Emilia nel 2016/17. Il giovanissimo Barbanti, cresciuto a Modena, conta però una sola presenza in gialloblù, mentre anche coach Piazza non chiuse la stagione regolare – un unicum nella sua carriera, che conta 28 campionati di Serie A e 6 all’estero.

A caccia di record in casa Milano, Francesco “Checco” Recine è a -16 punti dai 1.900 e a 3 muri dai 200 in carriera in tutte le competizioni. Nella rosa di Modena, Vlad Davyskiba è a -3 muri vincenti dai 100, Simone Anzani a -5 battute vincenti dai 100 in regular season, e Luca Porro a -4 punti dai 1.400 in carriera in tutte le competizioni.

Le condizioni di Seppe Rotty

Domenica 12 ottobre, nel secondo set della finale della Jesi Volley Cup contro Piacenza, Seppe Rotty ha avuto uno scontro fortuito durante una difesa in tuffo mezzo al campo con il palleggiatore Fernando Kreling. Gli accertamenti clinico-strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore in seguito a un trauma contusivo della spalla destra hanno evidenziato una lussazione acromionclaveare. Lo schiacciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico per poi iniziare il suo programma riabilitativo di recupero.

Foto Credit Nicolò Pierandrei e Stefania Cozzone

