Bollate: Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Si terranno sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 le Celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 17 ottobre 2025.

Programma delle Celebrazioni

Domenica 2 novembre | Ore 11,30

Ritrovo in Piazza Aldo Moro

Alzabandiera

Ricordo Vittime Strage di Nassirya e deposizione corona

Discorso delle autorità

Si prosegue con il conferimento degli encomi agli agenti di Polizia locale

La manifestazione vedrà la partecipazione della banda musicale “Arturo Toscanini – Città di Bollate”

Sabato 1 novembre | Ore 10,00

Ritrovo Cimitero di Bollate centro

Giro deposizioni corone alle lapidi di Bollate centro e frazioni

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

La celebrazione è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con: Ass.ne Naz.le Partigiani d’Italia – Ass.ne Naz.le Partigiani Cristiani – Ass.ne Naz.le Carabinieri – Ass.ne Naz.le Alpini – SEO Squadra Emergenza Operativa – Vigili del Fuoco Garbagnate Milanese

