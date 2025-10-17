Bollate. Sirio red all’incrocio Battisti – Ospitaletto

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 17 ottobre 2025. Il Comando di Polizia Locale informa che è entrato in funzione il nuovo impianto Sirio Red, installato all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Ospitaletto destinato esclusivamente al rilevamento dei passaggi con il semaforo rosso.
Il sistema rileva solo i veicoli che attraversano l’incrocio quando la luce rossa è già accesa.
Non vengono invece sanzionati:
- * i transiti durante la luce gialla;
- * i veicoli che si fermano oltre la linea di arresto senza proseguire oltre il semaforo.
L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale in un punto critico della viabilità cittadina, prevenendo manovre pericolose e tutelando tutti gli utenti della strada.
Redazione