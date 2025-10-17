Cineforum Anpi Gaggiano

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 17 ottobre 2025. Anche quest’ anno la sezione ” Resistere è Vivere” di Anpi Gaggiano ripropone il cineforum ” Altre Visioni” che è diventato un punto fisso per la comunità gaggianese.

Verrà riproposto il cineforum itinerante nelle tre associazioni ( cooperativa Novella, Contrada di Bonirola e Arcoiris a Vigano) proprio per cercare di raggiungere più persone possibili anche nelle frazioni

Il primo film proposto è in realtà un docufilm molto attuale , No Other Land è una testimonianza dell’ occupazione militare israeliana nella Cisgiordania palestinese.

Ha vinto il premio Oscar come miglior documentario nel 2024.

Questo film sarà proposto in collaborazione con l’ Acli di Gaggiano.

Il secondo film ” Flee” è invece un film di animazione , anch’esso pluripremiato e che stupirà il pubblico per la sua sensibilità e la sua bellezza.

Sarà poi la volta di ” The Old Oak ” , un film essenziale dell’ intramontabile regista Ken Loach.

Anche ” The Whale ” ha vinto un oscar come miglior attore protagonista ed è un film molto empatico .

” Holy spider ” è invece un film di un regista iraniano , tratto da una storia vera: un serial killer che terrà incollato lo spettatore per tutta la durata del film.

Si conclude il cineforum con l’ unico film italiano in programmazione: E tu come stai ?

Un docufilm che racconta l’ esperienza e la mobilitazione dei lavoratori della GKN.

Tutti i film sono patrocinati dall’ amministrazione comunale e anche quest’ anno ci sarà la collaborazione del critico cinematografico Fabio Bressan, che introdurrà i film e poi modererà il dibattito finale.

Per chi volesse è anche possibile partecipare al momento conviviale prima della proiezione del film : sarà possibile, dopo essersi prenotati, partecipare all’ apericena o al giropizza che le tre associazioni preparano per il pubblico.

Non resta che segnarvi le date , ci vedremo sicuramente durante le proiezioni del film.

Redazione