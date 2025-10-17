Como, non ritrova più la madre fuori dall’ufficio postale e scatta l’allarme. Lieto fine per una 71enne comasca

(mi-lorenteggio.com) Como, 17 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, ha risolto nel giro di pochissimo la disperazione di un 34enne comasco che al 112 NUE aveva denunciato l’allontanamento della propria mamma di 71 anni.

Era da poco passato mezzogiorno di martedì 14 ottobre, quando tramite il 112 NUE è giunta una chiamata in centrale operativa della Questura e dove un 34enne, residente in alto lago, denunciava l’allontanamento della propria madre di 71 anni.

Dalle prime informazioni, il 34enne giunto in città con la mamma per sbrigare delle commissioni, una volta davanti alle poste di via Milano, le avrebbe chiesto di attenderlo fino al termine di un’operazione postale.

Una volta uscito però immediatamente la paura e l’apprensione di non vederla più dove l’aveva lasciata, aumentata anche dal fatto che avesse il cellulare spento.

Preoccupato, il 34enne ha chiamato il 112 NUE riferendo l’accaduto e da qui, l’arrivo immediato della volante.

Sono stati l’intuito e la professionalità dimostrati da Alessia, una giovane agente in servizio all’U.P.G.S.P. della Questura di Como, che hanno permesso di rintracciare l’anziana mamma nel giro di pochissimi minuti.

Infatti, dopo aver avvertito la centrale operativa e fornito le descrizioni della signora per le ricerche, ha avuto l’ottima idea di informare anche il collega in servizio al corpo di guardia della Questura che gestisce le numerose telecamere che inquadrano ogni angolo interno ed esterno della struttura.

Ed è grazie alle precise descrizioni che l’agente Alessia ha fornito al suo collega che la signora è stata individuata in un angolo dell’ufficio passaporti e poi raggiunta dai poliziotti della volante.

Il sollievo e la gratitudine del 34enne alla vista della mamma, nei confronti degli agenti ha poi lasciato spazio al lucido racconto della signora, che ha spiegato a tutti di essersi accorta di essere rimasta sola davanti all’ufficio postale e di avere avuto il cellulare scarico, decidendo di recarsi nel luogo da lei ritenuto più sicuro, la Questura.