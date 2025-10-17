DAVIDE VAN DE SFROOS & FOLKESTRA 2026, insieme in tour da gennaio 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, venerdì 17 ottobre 2025. Dopo il successo del tour estivo e dei grandi eventi all’aperto, Davide Van De Sfroos torna nei teatri con un nuovo e ambizioso progetto: “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il suo primo tour con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio.

Il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” sarà un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano, mantenendo intatta l’anima autentica e poetica di Davide.

“Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa – racconta Van De Sfroos – con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico.”

I biglietti per le nuove date sono disponibili da martedì 21 ottobre alle ore 10.00 su TicketOne e presso le biglietterie dei teatri.

Queste le prime date del tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” prodotto e organizzato da MyNina:

23 gennaio VARESE Teatro di Varese

24 gennaio MANTOVA Teatro Sociale

31 gennaio VILLADOSSOLA (VB) Teatro La Fabbrica

1 febbraio MILANO Teatro Dal Verme

10 febbraio LUGANO Lac

14 febbraio SONDRIO Teatro Sociale

19 febbraio SEREGNO (MB) Teatro San Rocco

25 febbraio VIGEVANO (PV) Teatro Cagnoni

7 marzo CREMONA Teatro Infinity 1

10 marzo ARCORE (MB) Cineteatro Nuovo

14 marzo SARONNO (VA) Teatro Giuditta Pasta

21 marzo VERONA Teatro Nuovo

25 marzo COMO Teatro Sociale

18 aprile TRENTO Auditorium S. Chiara

24 aprile BERGAMO Teatro Donizetti

Davide Van De Sfroos è il più importante esponente del nuovo folk rock italiano, un traguardo raggiunto con oltre vent’anni di affollatissimi concerti e con una manciata di dischi completamente al di fuori di ogni logica commerciale che hanno venduto, complessivamente, 350mila copie. La sua musica attinge dalla tradizione nostrana mescolandola con suggestioni celtiche, country, ma anche reggae e, naturalmente, rock.

I suoi testi mescolano la lingua nazionale a un dialetto particolarissimo, quello della Tremezzina, suggestivo scorcio del lago di Como, il teatro dove si muovono i suoi personaggi, entrati ormai nell’immaginario collettivo. Un lungo percorso inaugurato da “Manicomi”, un album leggendario realizzato con i De Sfroos nell’ormai lontano 1995. Da solista Davide Bernasconi, questo il suo vero nome, ha pubblicato “Brèva & Tivàn”, il mini “Per una poma”, “…e semm partii”, il doppio dal vivo “Laiv”, “Akuaduulza”, “Pica!”, arrivato al quarto posto nelle classifiche, e il grandissimo successo “Yanez”, trascinato dall’esaltante performance al Festival di Sanremo che ha visto Van De Sfoos sfiorare il podio con un inatteso quarto posto. Ha pubblicato due libri per Bompiani, una raccolta di poesie, è stato direttore artistico di numerose manifestazioni sempre privilegiando il rapporto tra la musica e i dialetti delle regioni italiane, collaborando con gli artisti più vari. Nel 2013 ha sviluppato il progetto multimediale Terra&Acqua, un format televisivo che lo vede protagonista come originale guida delle terre lariane, sviluppatosi anche in una pubblicazione distribuita capillarmente e in un sito Internet dedicato alla cultura e alle tradizioni.

L’ultimo disco “VAN DE BEST”, una raccolta voluta per festeggiare i suoi 25 anni di carriera solista (BMG/MyNina – https://davidevandesfroos.lnk.to/VanDeBest), contiene 49 grandi successi pubblicati dal 1999 al 2015 e reincisi per poterli rendere disponibili nuovamente al pubblico.