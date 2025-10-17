FORUM IMPRENDITORIA FEMMINILE – DONNE IMPRENDITRICI A CONFRONTO

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 17 ottobre 2025. L’incontro, promosso dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, si terrà il 21 ottobre 2025, dalle ore 15:30 alle ore 19:00, presso la sala Maffei della sede camerale di Cremona.

Un momento di incontro e confronto aperto tra imprenditrici, associazioni femminili e

rappresentanti istituzionali per discutere il ruolo e la presenza delle donne nell’economia,

condividere esperienze di successo e favorire il networking.

L’incontro, a ingresso libero, è il primo evento pubblico del Comitato dopo il riassetto

delle tre Camere provinciali e offrirà un’occasione per presentare il nuovo Comitato e il

suo impegno a sostegno di una cultura d’impresa inclusiva, innovativa e sostenibile.

“Un’occasione concreta per dare voce a questo organismo che ha il compito di favorire

la nascita, la crescita e la qualificazione delle imprese femminili, contribuendo alla

valorizzazione delle competenze e delle opportunità per le donne nel mondo del lavoro”

afferma il Presidente della Camera di Commercio, Gian Domenico Auricchio, che aprirà

i lavori del Forum.

Gli interventi istituzionali proseguiranno con la Presidente del Comitato imprenditoria

femminile Gabriella Poli, il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio e la Consigliera di Parità

provinciale Cristina Pugnoli.

Seguiranno gli interventi di Maria Clelia Romano, Dirigente ISTAT, con un’analisi su

“Genere e impresa”, e di Marco Zanini, Segretario generale della Camera di Commercio.

A dare voce al “fare impresa” si susseguiranno le testimonianze di alcune delle

componenti del Comitato, che affronteranno i temi dei vari panel.

Sul passaggio generazionale interverrà Nicoletta Mezzadri; su innovazione, nuovi

modelli di business, start up Maria Vittoria Brustia e Stefania Milo; professionisti e

materie STEM Guendalina Galli; sostenibilità e filiere produttive Laura Stringa;

associazioni al femminile, ruolo dell’associazionismo Margherita Zanenga e Marialisa

Boschetti; innovazione al femminile nei servizi alla persona Manuela Righi.

I lavori saranno moderati da Francesca Morandi, giornalista del quotidiano “La

Provincia”.

«Vogliamo offrire uno spazio di dialogo concreto tra esperienze – sottolinea la Presidente

del Comitato Gabriella Poli – per promuovere una cultura d’impresa inclusiva e moderna,

capace di sostenere le donne che intendono mettersi in gioco, creare reti e condividere

competenze.»

La giornata si concluderà con un momento conviviale e musicale al Museo del Violino,

dove la violinista Aurelia Macovei proporrà l’audizione del violino Antonio Stradivari

“Vesuvio” del 1727 c., simbolo di eccellenza e armonia cremonese Stradivari.

Per informazioni: baroni@cmp.camcom.it