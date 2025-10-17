Il Questore di Milano sospende la licenza a due esercizi pubblici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 agosto 2025 – Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 5 giorni per la conduzione dell’esercizio di vicinato denominato “Famiglia Minimarket” sito a Milano in via Vigevano n.45 e la sospensione della licenza per 7 giorni all’esercizio di vicinato denominato “Mobile Tech”, sito a Milano in via Policarpo Petrocchi n.21.

Mercoledì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notificato al titolare del locale la sospensione della licenza in quanto, tra agosto e settembre scorso, i poliziotti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Milano, a seguito di controlli, hanno elevato sanzioni amministrative per l’inosservanza del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche fuori dall’orario consentito.

Inoltre, il locale, a gennaio di quest’anno, è stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza per analoghe problematiche.

Nello stesso pomeriggio, i militari della Stazione Carabinieri “Milano Gorla Precotto” hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio commerciale Mobile Tech in quanto, a fine agosto scorso, a seguito di molteplici accertamenti, hanno riscontrato lo svolgimento di un’attività illecita di attivazione di sim telefoniche. Nella maggior parte di casi, erano state attivate sim telefoniche a persone straniere, in particolare del Pakistan e dell’Iran, con domicili inesistenti. In particolare, lo scorso aprile, una società commerciale ha subito una truffa da parte di un falso corriere che aveva in uso un numero di telefono intestato a un cittadino inesistente del Pakistan e risultato attivato presso l’esercizio Mobile Tech. Gli agenti del Commissariato Mecenate hanno poi rintracciato il responsabile che è stato denunciato per truffa. Ad aprile invece, una persona ha stipulato una polizza assicurativa, risultata poi falsa, su un sito online collegato a un numero di telefono attivato presso lo stesso l’esercizio commerciale. Infine, a maggio scorso, una persona ha sporto denuncia per truffa in quanto, dopo aver visitato il sito di un’agenzia immobiliare, è stata contattata da una donna con un numero di cellulare risultato poi anch’esso attivato presso l’esercizio Mobile Tech.