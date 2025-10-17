Legend cars & marshmallows: al Villaggio delle Zucche come in American Graffiti!

Un altro week-end a tutto divertimento… dove? Al parco a tema orange per antonomasia alle porte di Pavia

(mi-lorenteggio.com) Pavia, ottobre 2025 – Alle porte di Pavia come sul set di American Graffiti e della Corsa più pazza d’America: il fine settimana del 18 e 19 ottobre si preannuncia ancora una volta all’insegna del divertimento e dell’avventura per tutta la famiglia. Dove? Al Villaggio delle Zucche di San Martino Siccomario. Protagoniste dalle 10:30 fino al tramonto le mitiche Legend Cars, auto da corsa vintage conosciute anche come silhouette, ispirate alle macchine degli anni Trenta del Novecento. Ospiti per tutto il weekend la squadra corse di Toscano racing ed Enisa Adami.

Legend cars ma non solo: il terzo fine settimana di ottobre celebrerà anche i marshmallows, i coloratissimi

dolcetti americani pronti a sfrigolare sui bracieri per tutto il weekend.

Dagli Stati Uniti a casa nostra: senza andare troppo lontano, appena fuori Pavia e a meno di un’ora da Milano,

il Villaggio delle Zucche è un luogo sconfinato nel verde dove poter trascorrere una giornata a stretto contatto

con la natura e andare a caccia di zucche: scovarle, sceglierle, portarle a casa per colorarla con un po’ di US

attitude. Non mancheranno le occasioni per scoprire stupende installazioni e allestimenti di diversi tipi, forme

e colori, dove scattare foto ricordo formato famiglia. E per placare la fame, food corner dove gustare

dell’ottimo street food e il ristorante Alla Lanca con un menù ricco di piatti di stagione.

In alternativa, chi lo volesse, può portarsi il pranzo al sacco e usufruire dell’area pic-nic per un pranzo sull’erba.

In programma anche laboratori creativi come Pittura della zucca, corner fotografici, scorribande! Il più grande

Pumpkin Patch del Nord Italia in un bosco di alberi secolari ma anche un angolo di fattoria con galline, conigli,

oche e anatre, animazione ed installazioni, giochi, e tanto altro. Gonfiabili, autoscontri d’acqua, pedalò,

trattorini a pedali ed elettrici, la vasca del mais e la vasca di palline; la fattoria didattica con animali da cortile,

il toro meccanico; l’isola dei giochi medievali.

Un parco che ogni autunno si trasforma per celebrare la tradizione nordamericana dei pumpkin patch: il posto

giusto dove andare a scovare la zucca perfetta per l’autunno 2025! E per gli artisti in erba laboratori di

decorazione delle zucche e un originale laboratorio di orto per mettere alla prova il proprio pollice verde.

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale.

Le notifiche tramite l’app, sono l’unica modalità per essere informati in tempo reale su eventuali chiusure o variazioni di programma.

Ingresso gratuito per i bambini nati dal 2022 al 2025.

Dal 20 Settembre al 9 Novembre 2025, ogni fine settimana a partire dalle 10:30 (chiusura dei cancelli ore 18:30)

Biglietti al link https://app.eventfy.it/shop/80/1

PuraVida Farm

Via Piemonte – Loc. La Lanca (su Google maps: Puravida, San Martino Siccomario)

27028 San Martino Siccomario (PV)

Redazione