MODA, GRANDE SUCCESSO PER LA SFILATA DI MODELLE CON DISABILITÀ IN PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA

PRESIDENTE FONTANA: EVENTO ECCEZIONALE, REGIONE VALORIZZA BELLEZZA SENZA BARRIERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2025. Grande successo ieri sera per la sfilata di modelli e modelle con disabilità che superando gli stereotipi dell’estetica convenzionale hanno calcato, accanto a indossatori tradizionali, la passerella rossa in piazza Città di Lombardia a Milano. Alla sfilata di moda e di gioielli di marchi emergenti lombardi era presente il presidente della Regione Attilio Fontana. “L’evento ‘Beyond Fashion – Oltre la moda’ – ha sottolineato Fontana – dimostra, ancora una volta, che la vera bellezza nasce dalla diversità e dal coraggio di esprimersi. La Lombardia è una terra che valorizza l’inclusione e l’evento ospitato nella nostra piazza dimostra come la moda possa diventare uno strumento per abbattere barriere e costruire una società più consapevole”.

Organizzata da Regione Lombardia con Global Sales, il fashion designer Fabio Porliod e l’associazione no profit ‘Bionic People’ composta da persone con diversi tipi di invalidità, l’iniziativa ha voluto rappresentare un manifesto sociale per cambiare l’idea che le persone hanno sulla disabilità, offrendo una visione ‘speciale’ di inclusione.

