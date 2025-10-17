PALAZZO LOMBARDIA, PRESENTAZIONE PRIMA BIENNALE DELL’ACCOGLIENZA, ADOZIONE E AFFIDO FAMIGLIARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2025. Lunedì 20 ottobre, alle ore 12.00, presso la Sala Stampa dell’11esimo piano di Palazzo Lombardia, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’evento ‘L’arte di accogliere’ la Biennale dell’accoglienza, adozione e affido familiare. Verrà illustrato il programma di incontri e convegni che si svolgeranno dal 3 al 4 novembre a Palazzo Lombardia e dal primo al 16 novembre presso il Museo di Storia Naturale di Milano.

Intervengono:

Elena Lucchini, assessore Regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;

Roberta Osculati, vicepresidente del Consiglio comunale di Milano;

Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari;

Cristina Riccardi, vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari.

– ore 12, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) Sala Stampa, 11° piano, Ingresso N1.

Redazione