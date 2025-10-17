POSTE ITALIANE: ALL’UFFICIO POSTALE DI SOLARO UN’INIZIATIVA SPECIALE

PER RACCONTARE IL LAVORO DELLE POSTE SUL TERRITORIO

I bambini della scuola primaria Don Milani alla scoperta dei servizi offerti ai cittadini dalle Poste

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2025 – Questa mattina i bambini delle classi IV A e IV B della scuola primaria Don Milani di Solaro sono stati protagonisti di una iniziativa speciale all’Ufficio Postale di via Grandi. Hanno infatti avuto modo di conoscere i servizi presenti alle Poste e tutte le loro peculiarità.

Gli alunni si sono recati all’Ufficio Postale nella mattinata e sono stati accolti dagli operatori e dal Direttore dell’Ufficio Postale.

Grazie al loro aiuto hanno scoperto i servizi offerti da Poste Italiane sul territorio, comprendendo il lavoro che viene svolto in un ufficio postale, attraverso il racconto dei servizi offerti, la comprensione del percorso che una cartolina o una lettera compiono verso le destinazioni finali una volta imbucate nella cassetta rossa, e all’importanza della scrittura, che è in grado di veicolare messaggi di gioia, di pace e di scambio interculturale, anche attraverso un gesto molto semplice come quello di scrivere una cartolina o una lettera. La visita è stata organizzata dalle maestre per spedire la prima lettera destinata agli alunni di una scuola primaria della provincia di Pisa con la quale, da qualche anno, è in corso uno scambio epistolare. Ogni bambino ha scritto un proprio pensiero presentandosi e raccontando qualcosa di sé al suo “amico di penna”. Da questa prima lettera partirà lo scambio per tutto l’anno scolastico.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento all’interno della comunità ed il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini.

Redazione