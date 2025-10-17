Ranucci – M5S Lombardia: Giù le mani dall’informazione libera, solidarietà a Ranucci

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2025 – M5S Lombardia: “L’attentato che la scorsa notte ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci è un campanello d’allarme gravissimo che ci deve vedere schierati al suo fianco senza se e senza ma. Dobbiamo difenderci da coloro che hanno paura del giornalismo libero e stare al fianco di chi ha a cuore i diritti dei cittadini e con coerenza e determinazione ricerca la verità sempre e comunque. Difendere questo modo di fare giornalismo vuol dire difendere i principi di libertà e democrazia”, così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco e le consigliere regionali Paola Pollini e Paola Pizzighini.

Redazione