Rho emergenza medici di base,

Di Marco (M5s): «Entro quali scadenze Regione Lombardia garantirà ai cittadini il diritto alla salute?»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2025. Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «L’ormai cronica carenza di medici di base nel Comune di Rho ha raggiunto proporzioni tali, da mettere in discussione il rispetto del diritto alla salute di ogni cittadino, sancito costituzionalmente. I dottori attualmente attivi non sono in numero sufficiente al fine di garantire il fabbisogno della popolazione, pur lavorando con carichi di pazienti già ampiamente superiori al massimale previsto dalle convenzioni vigenti. Una situazione che scontenta i medici e rende i servizi al limite dell’inaccessibile per molti cittadini. I quali, sono spesso costretti a rivolgersi ai Pronto Soccorso, con conseguente sovraccarico anche di quelle strutture. I bandi fin qui avviati da Regione Lombardia, non hanno prodotto risultati apprezzabili. È evidente che la questione non possa considerarsi episodica, quanto piuttosto sistemica, dal momento che riguarda anche numerosi altri Comuni della Lombardia. Motivo per cui, in seguito alle segnalazioni ricevute dai cittadini, ho interrogato l’Assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, per conoscere innanzitutto le cause che hanno portato a una così gravosa carenza di medici, presso il Comune di Rho. In relazione alla risposta ho chiesto di conoscere quali iniziative Regione Lombardia intenda introdurre, per garantire il servizio di continuità assistenziale a tutti i cittadini? Sono in lavorazione misure urgenti straordinarie per colmare l’attuale divario? È all’ordine del giorno la discussione in merito all’eventuale incremento delle borse di studio, incentivi di varia natura, convenzioni temporanee o assunzioni a tempo determinato? Ciò che però mi preme maggiormente sapere è quali tempistiche l’Assessore al Welfare intenda darsi, e di conseguenza dare ai cittadini di Rho, in merito alle tempistiche previste affinché la situazioni torni alla normalità e che ad ogni cittadino sia garantito il diritto alla salute, attraverso l’assegnazione a un medico curante» così il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, annuncia il deposito dell’Criticità inerenti alla carenza di medici di base nel Comune di Rho (MI)” indirizzata all’Assessore Guido Bertolaso.

