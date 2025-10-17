Stelle al Merito del Lavoro, Mattarella: Governare i cambiamenti rispettando la giustizia e la persona

(mi-lorenteggio.com) Roma, 17 ottobre 2025 – Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025.

Nel Salone dei Corazzieri sono intervenuti il Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Elio Giovati e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro Calderone, ha quindi consegnato le Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025.

Al termine della cerimonia il Capo dello Stato ha pronunciato un discorso.

Erano presenti il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Vice Presidente del Senato della Repubblica, Gian Marco Centinaio e il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso.

La decorazione della “Stella al merito del lavoro” viene conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed è destinata a cittadine e cittadini italiani, dipendenti da imprese pubbliche o private, che si sono distinti per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. Il riconoscimento comporta il titolo di “Maestro del lavoro”.