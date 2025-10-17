SVILUPPO ECONOMICO. APPROVATO IL PIANO D’AREA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VIA SAN VITTORE

PER ASSICURARE COERENZA E DECORO IN UNA ZONA STORICO-MONUMENTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2025 – La Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per l’istituzione del Piano d’Area riguardante le attività commerciali di via San Vittore.



L’area, compresa tra via Carducci, via Olona, via Modestino e piazza Sant’Ambrogio, è stata oggetto di importanti interventi di riqualificazione urbana, legati alla stazione Sant’Ambrogio della linea M4, che ne hanno modificato sensibilmente l’uso pubblico rendendola maggiormente ricettiva. In particolare sono stati razionalizzati gli spazi destinati ad una fruizione prevalentemente pedonale, con l’ampliamento dei camminamenti sui marciapiedi e l’annessione della pista ciclabile.

Queste modifiche hanno reso necessaria l’adozione di uno strumento per armonizzare gli spazi appena realizzati e dotati di nuovi elementi di arredo urbano, alle proposte di occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti di bar e ristoranti che dovranno attenersi ad alcune prescrizioni: ombrelloni e tende leggere e di medesima tipologia con colori dei tessuti uniformi, tavoli, sedie, fioriere e paraventi con linee standard.



Il Piano d’Area ha quindi come obiettivo principale quello di assicurare una fruizione ordinata degli spazi collettivi, in linea con il carattere storico-monumentale dell’area, nonché di equilibrare l’interesse degli operatori economici per la valorizzazione delle attività di somministrazione, la tutela del decoro, della mobilità pedonale e della vivibilità urbana più generale.



“In un contesto storico-monumentale come questo, appena modificato dal punto di vista strutturale a seguito dei lavori di risistemazione connessi al cantiere di M4, era appropriato utilizzare uno strumento che consentisse di dettare linee uniformi e omogenee per valorizzare il pregio dell’area, favorire la programmazione degli spazi da parte degli esercenti, migliorare la fruibilità dei luoghi da parte dei cittadini e degli utenti – spiega l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello –. Siamo soddisfatti di aver trovato, attraverso il metodo del confronto, con commercianti e Sovrintendenza, una soluzione che mette d’accordo i tanti portatori d’interesse che ogni giorno vivono e lavorano in quegli spazi che abbiamo appena riconsegnato alla comunità locale dopo anni di disagi per i cantieri. Il Comune è sempre stato vicino alle attività commerciali impattate dai lavori della nuova infrastruttura, erogando fondi a sostegno dei negozi di vicinato e aiutandoli a sopravvivere per non perdere dei presidi fondamentali dei nostri quartieri”.



La scorsa settimana Palazzo Marino ha approvato una delibera che stanzia ulteriori 300mila euro per un nuovo avviso pubblico a sostegno delle imprese lungo l’asse della metropolitana dove sono ancora in fase di sistemazione le aree superficiali. Dal 2016 complessivamente sono stati erogati 8,3 milioni di euro a 292 imprese ubicate nelle tre tratte della linea M4 e, nello specifico, per l’ambito di via San Vittore 1,6 milioni di euro.