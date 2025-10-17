SVILUPPO SOSTENIBILE, A MONZA IL FORUM DI REGIONE LOMBARDIA CON FOCUS SULL’EDILIZIA GREEN.

MAIONE: EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI È TEMA CENTRALE

L’ASSESSORE: NECESSARIA VISIONE OLISTICA PER RENDERE CITTA’ RESILIENTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

TRA GLI ARGOMENTI APPROFONDITI LE TECNOLOGIE GREEN PIÙ INNOVATIVE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 ottobre 2025. Grazie a oltre 42 milioni di euro di risorse provenienti dall’UE e dal Piano Lombardia, nel triennio 2022-2024 sono stati rinnovati 1.200 alloggi pubblici sul territorio regionale, con interventi di efficientamento che hanno portato a una riduzione media della domanda di energia del 60% e a un taglio di 1.800 tonnellate di CO2 all’anno. A queste risorse si aggiungono i 34 milioni di euro messi a disposizione nel 2025 tramite il bando regionale SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli EDifici Pubblici), iniziativa per la quale finora sono state registrate già 300 domande di partecipazione.

Questi sono solo alcuni dei dati relativi all’impegno messo in campo dalla Giunta regionale lombarda per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio del territorio, tema al centro della tappa di oggi alla Villa Reale di Monza del ‘Forum per lo sviluppo sostenibile. L’evento organizzato da Regione Lombardia è stata l’occasione per fare il punto con i diversi stakeholder sulle politiche messe in atto in questo settore, sui risultati raggiunti finora e sulle sfide future da affrontare.

Ad aprire i lavori del convegno, intitolato ‘Città resilienti: la riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio’, l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione che ha evidenziato l’importanza di promuovere iniziative mirate in questo comparto. “L’efficientamento del patrimonio edilizio – ha sottolineato – è una delle priorità per Regione Lombardia. Mettere a disposizione risorse in quest’ambito significa migliorare la capacità degli edifici di adattarsi ai cambiamenti climatici, coniugando le tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. Puntare sull’efficienza energetica, su sistemi di riscaldamento o raffrescamento green, su materiali frutto di filiere circolari e sulla riduzione della dispersione di calore significa infatti non solo fare scelte in linea con la tutela del pianeta, ma anche generare un concreto risparmio in bolletta per i cittadini. Questa è la visione di sostenibilità che portiamo avanti con questa Giunta, un approccio che punta sul pragmatismo e non su scelte astratte e ideologiche”.

Maione ha inoltre evidenziato l’importanza di una visione organica sullo sviluppo sostenibile, che consideri l’edilizia uno dei tanti settori in cui agire per fornire ai centri urbani strumenti adeguati per affrontare il cambiamento climatico. “Quella della sostenibilità – ha aggiunto l’assessore – è una sfida cruciale, è un tema che proietta le città verso un futuro fatto di innovazione tecnologica, infrastrutture verdi, de-impermeabilizzazione delle strade, tutte soluzioni che aumentano la capacità di adattamento agli eventi meteorologici estremi. Regione Lombardia è in prima linea per rendere i centri urbani sempre più resilienti di fronte alle sfide poste dal riscaldamento globale, coniugando tutela ambientale, crescita economica e coesione sociale”.

Tra i diversi ambiti in cui è stato declinato, nel corso della mattinata, il binomio edilizia/sostenibilità anche quello dell’economia circolare e dell’energia green. Per quanto riguarda, in particolare, il tema riciclo, Regione ha promosso il bando ‘Ri.Circo.Lo’, che chiuderà il prossimo 7 novembre, uno strumento attraverso il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro per supportare le pmi del comparto costruzioni, demolizioni e bonifiche nell’adozione di modelli produttivi incentrati sul riciclo delle risorse.

Sul fronte rinnovabili, invece, grazie a fondi del Piano Lombardia e a convenzioni con le diverse Aler, tra il 2021 e il 2024, Regione Lombardia ha finanziato l’installazione di oltre di 6.400kW di potenza fotovoltaica su tetti e pertinenze di oltre 250 edifici pubblici residenziali, riducendo di 2.700 tonnellate le emissioni di anidride carbonica.

Tanti i temi affrontati durante i diversi dibattiti che hanno rappresentato un momento di confronto essenziale con gli stakeholder. Si va dalle tecnologie più all’avanguardia in tema di efficientamento energetico, ai modelli più innovativi che sfruttano piattaforme digitali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Tutti tasselli di un mosaico più ampio che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale del settore edilizio, tra i più impattanti in termini di consumi ed emissioni.

A ribadire la centralità del convegno come occasione di dialogo anche il presidente di Ance Lombardia John Bertazzi che ha spiegato come sia fondamentale intervenire sul settore edilizio favorendo il confronto tra tutti gli operatori coinvolti. “Questi momenti di dibattito – ha spiegato – sono essenziali per far comprendere come la sostenibilità sia un presupposto ineludibile per l’edilizia. Noi collaboriamo da anni con Regione Lombardia sensibilizzare i cittadini su questi temi, in particolare le giovani generazioni”.

L’importanza di riqualificare gli edifici storici come strumento per abbinare tutela ambientale e cultura è stato, invece, al centro dell’intervento di Bartolomeo Corsini, direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. “La riqualificazione edilizia della Reggia – ha detto – non è solo un intervento di efficientamento, ma un esercizio culturale che ci consente di fa conoscere questo magnifico luogo, centrale per l’identità di questo territorio”.

Anche gli studenti sono stati protagonisti della tappa di Monza del Forum nell’ambito di un momento di approfondimento dedicato al ruolo della formazione terziaria professionalizzante ITS Academy per la transizione green in edilizia. Tra i temi emersi in particolare l’importanza per i giovani di sviluppare competenze tecniche in quest’ambito per andare incontro alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione e mettere a disposizione delle imprese personale con un bagaglio di conoscenze tecniche fondamentali per competere in modo efficace sui mercati internazionali.

“La sostenibilità – ha spiegato Matteo Baroni, presidente Fondazione Ats Academy – è ormai fondamentale nel settore delle costruzioni, per questo è essenziale che gli studenti acquisiscano una solida formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie in quest’ambito, solo così potranno contribuire in modo concreto al percorso di transizione ecologica delle imprese“.

Al termine del dibattito un gruppo di studenti che hanno partecipato a diverse iniziative promosse da Regione Lombardia per diffondere i temi della sostenibilità hanno raccontato la loro esperienza, sottolineando come affrontare questi argomenti attraverso la realizzazione di progetti concreti sia stato un surplus importante per rendere questi messaggi virtuosi meno astratti. Tra i premiati ci sono stati, in particolare, il liceo Parini di Seregno (MB), vincitore del bando ‘Proposte di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità’ di Regione Lombardia; l’istituto di istruzione Superiore Martin Luther King di Muggiò (MB) tra i partecipanti del progetto ‘Rete Territoriale Regionale di Educazione Ambientale’; e il liceo artistico Nanni Valentini di Monza che ha presentato il documentario realizzato dagli allievi ‘Restauro e Sostenibilità’.

Al Forum di Monza hanno partecipato, tra gli altri, Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, Bartolomeo Corsini, direttore Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, John Bertazzi, presidente di ANCE Lombardia, Marino Gatto, professore di ecologia della Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale e la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Matteo Baroni, presidente della Fondazione ITS Academy Cantieri dell’Arte. Presente, tra gli altri, anche i il consigliere regionale Luigi Ponti.

