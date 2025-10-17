Trezzano. ‘Svincolo killer’: incidente auto scooter, ferito 64enne e traffico in tilt

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 17 ottobre 2025 – Stamane, intorno alle ore 8.00, lungo la Vigevese, all’altezza con lo svincolo incrocio per la Tangenziale Ovest, è avvenuto un incidente tra una moto e una scooter. Dopo l’impatto, il conducente della moto è caduto riportando diverse contusioni. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Notevoli i disagi al traffico, visto l’orario di punta e lunghe code si sono formate sulle due arterie stradali.

Un’ora dopo, in viale Indipendenza un uomo di 84 anni è stato investito da un veicolo è trasporto in codice giallo al San Carlo.

V. A.