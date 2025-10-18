CONTROLLI STRAORDINARI ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI MONZA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 18 ottobre 2025 – Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione irregolare, nel pomeriggio del 16 ottobre 2025, su disposizione del Questore di Monza e della Brianza, il personale della Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso la stazione ferroviaria di Monza e le aree limitrofe. Il servizio, coordinato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto l’impiego di due equipaggi, con il supporto operativo dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile. Nel corso dell’attività sono state controllate 19 persone, di cui 15 cittadini stranieri provenienti da Tunisia, Marocco, Gambia ed Egitto.

Tra questi, 9 soggetti con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. Sei persone sono state accompagnate in Questura per accertamenti e identificazione, di cui cinque sottoposte a fotosegnalamento.

A seguito dei controlli, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: Un cittadino tunisino ventenne è stato destinatario di un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni; Un cittadino gambiano ventisettenne, con precedenti di polizia per violenza sessuale, è stato collocato presso il CPR di Potenza per il successivo rimpatrio; Un cittadino tunisino ventenne, irregolare sul territorio nazionale e privo di fissa dimora, è stato collocato presso il CPR di Roma per le procedure di espulsione; Due cittadini stranieri con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio sono stati destinatari di provvedimento di avviso orale del Questore; Un cittadino tunisino è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha inoltre provveduto a vagliare la posizione amministrativa dei cittadini stranieri controllati, avviando le procedure di espulsione per i soggetti risultati irregolari.

Analoghi servizi di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni nell’ambito delle attività di prevenzione disposte dal Questore di Monza e della Brianza.