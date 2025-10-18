Domenica 19 ottobre c’è la Pittarosso Pink Parade

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18,.ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 13 circa, c’è la Pittarosso Pink Parade. In questa pagina trovate tutti i cambiamenti delle linee ATM.

Tram 1

Non passa tra via 20 Settembre e Sempione/Arona.

Verso Centrale devia e salta le fermate da Domodossola a via 20 Settembre. Verso Certosa devia e salta le fermate da largo 5 Alpini a corso Sempione/via Arona.

Tram 2

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate di via Cusani, Lanza, Arena, Lega Lombarda, viale Montello e piazza Baiamonti (solo verso Bausan). Passa da Foro Buonaparte, Cadorna, Boccaccio, via Monti, piazza 6 Febbraio, via Boezio, via Domodossola, Sempione e Procaccini.

Tram 4

Non passa tra Baiamonti e Cairoli. Fa normale percorso tra Parco Nord e la fermata Baiamonti. Da lì continua per via Ceresio, Cimitero Monumentale, via Nono, piazza Coriolano e via Cenisio.

Tram 10

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Procaccini e largo 5 Alpini. Passa per corso Sempione, via Domodossola, viale Boezio, piazza 6 Febbraio e via Vincenzo Monti.

Tram 12

Non passa tra Cenisio e Cusani. Fa normale servizio su due tratte:

– Molise-Cusani

– Certosa FS- Cenisio M5: da via Nono devia per Cimitero Monumentale, via Ceresio, via Farini e poi segue il percorso del tram 2 fino a Bausan.

Tram 14

Non passa tra Cairoli e Cenisio. Fa servizio in due tratte:

– Lorenteggio – via Orefici/Cordusio, poi devia per via Cusani, Foro Buonaparte e termina a Cairoli. Da qui torna verso Lorenteggio.

– Cimitero Maggiore – Cenisio M5, poi devia per Monumentale e segue il percorso del tram 4 fino a Maciachini. Da qui torna verso Cimitero.

Bus 43

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra Gioia e Domodossola.

Bus 57

Non passa da Cairoli e Lanza. Fa normale servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Da qui torna indietro verso Quarto Oggiaro.

Bus 85

Non passa tra piazza Piemonte e largo Augusto. Da piazza Napoli fa normale servizio fino a piazza Piemonte. Da lì torna indietro verso Bolivar.

Bus 94

Non passa tra Visconti di Modrone e Porta Volta.

Fa normale servizio tra Sant’Ambrogio e la fermata Sforza Andreani. Poi devia per via Cavallotti, corso Europa e via Verziere. Da qui torna verso De Amicis