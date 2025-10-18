Lecco. Partiti i lavori di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia Malnago – Piani d’Erna

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 18 ottobre 2025 – Sono partiti giovedì 16 ottobre i lavori di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia Malnago – Piani d’Erna.

Gli interventi saranno eseguiti dall’impresa Same involucri edilizi Srl su progetto redatto dallo studio Ardea, guidato dall’architetto Arturo Montanelli.

Importanti le opere previste sugli edifici di entrambe le stazioni, che partiranno dalla necessaria manutenzione degli stabili, per giungere all’ammodernamento degli spazi e dei servizi.

Importanti le opere previste sugli edifici di entrambe le stazioni, che partiranno dalla necessaria manutenzione degli stabili, per giungere all’ammodernamento degli spazi e dei servizi. L’obiettivo è quello di rendere più accoglienti e attrattive le strutture di valle e monte, a beneficio sia degli utenti del trasporto pubblico, sia dei turisti che, sempre più numerosi scelgono Lecco e le sue montagne per una vacanza all’insegna dell’outdoor.

Significativo anche il quadro economico dei lavori, che supera il milione e 800 mila euro e giova di un sostanzioso contributo di Regione Lombardia pari a 1 milione 330 mila euro, per un opera che riserverà un’attenzione particolare anche all’efficientamento energetico e funzionale.

Redazione