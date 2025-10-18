Milano. Femminicidio: una fiaccolata per Pamela nel quartiere Gorla

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2025 – Per domani pomeriggio è stata organizza una fiaccolata in memoria di Pamela Genini e per “l’ennesimo femminicidio che si compie da parte di maschi che non si rassegnano alla possibilità che un rapporto possa finire”.

Gli abitanti e i commercianti del quartiere Gorla, dove la 29enne viveva ed è stata uccisa, si raduneranno alle 17.30 di domenica ai giardinetti di via Iglesias angolo via Liscate.

Un’iniziativa promossa anche sui canali social del movimento Non una di meno, contro la violenza patriarcale, che riportiamo il loro post sui social:

Pamela è stata uccisa a Milano, nel quartiere Gorla, in pieno giorno e sotto gli occhi di tante persone.

È stata uccisa davanti alla polizia, a dimostrazione del fatto che la retorica securitaria non ci salva e che non basta più continuare a parlare di “emergenze” o di “folli isolati”. Non è una tragedia privata, non è un raptus, non è un quartiere “insicuro”: è l’ennesimo femminicidio, la conseguenza diretta di una cultura patriarcale che normalizza la sopraffazione maschile sulle donne e la violenza di genere. Ogni tre giorni, una di noi viene uccisa: siamo esasperate, non è popssibile che la cosa più pericolosa sia la presenza di un uomo nelle nostre vite, decidere se aprirgli, o non aprirgli, una porta.

In queste ore assistiamo alla solita narrazione tossica dei media: lui descritto come “matto”, lei ridotta a una vittima silenziata o peggio, un pò colpevole, perchè alla fine lui la ha uccisa perchè “voleva lasciarlo”. Rifiutiamo questa retorica. Lui l’ha uccisa perchè non ha accettato il suo NO. Semplice.

La radice della violenza è strutturale e si chiama patriarcato. Per questo parliamo di prevenzione, di educazione sessuoaffettiva nelle scuole – oggi più che mai sotto attacco – e del diritto a costruire relazioni libere, fondate sul consenso.

Non possiamo restare in silenzio. Servono educazione, prevenzione, risorse ai centri antiviolenza e politiche che mettano al centro la vita delle donne, delle persone LGBTQI+, di tutt* coloro che subiscono oppressione.

Il quartiere Gorla ha reagito con forza. E noi con loro.

Domenica 19 ottobre alle 17.30 ci sarà una Fiaccolata da via Iglesias

Saremo presenti insieme alle realtà del quartiere, con i nostri corpi, le nostre voci e i nostri canti, per gridare che la violenza sulle donne non è un fatto privato ma una questione politica e collettiva, per dare voce a Pamela e a tutte quell3 che non ci sono più.

Per Pamela, per tutt* noi.

Non Una Di Meno

Redazione