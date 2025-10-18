UN TRIONFO, IL RECITAL DI GIANMARIO STRAPPATI ALLA QUEEN’S UNIVERSITY DI BELFAST

(mi-lorenteggio.com) Belfast, 18 ottobre 2025. Le premesse c’erano tutte e lo straordinario concerto di Gianmario Strappati tenuto Giovedì 16 Ottobre alla prestigiosa Queen’s University di Belfast non ha tradito le aspettative. Un evento di grande risonanza organizzato dal Consolato Onorario d’Italia a Belfast in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale d’Italia a Edimburgo. Il solista italiano di Tuba, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la Musica nel Mondo e docente presso il Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna, ha proposto presso la Harty Room del celebre ateneo britannico un programma comprendente musiche di V. Bellini, T. Albinoni, G. Puccini, V. Monti, fino alle opere dei contemporanei a lui dedicate. Un itinerario significativo teso a delineare i tratti più importanti della storia musicale italiana e dei suoi protagonisti più celebri, unitamente all’innovativa presentazione della Tuba nelle sue prospettive virtuosistiche e interpretative più raffinate.

Il Console Federica Ferrieri di lui ha cosi scritto: “che gioia e onore e’ stato ieri sera dare nuovamente il benvenuto al solista internazionale di tuba Gianmario Strappati, gia’ protagonista di un recital tenuto anni or sono al Titanic Museum, una totale celebrazione alla vita”. L’applauditissimo concerto di ieri sera alla Queen’s University ha proposto una musica particolarmente commovente, divertente, virtuosa e piena di anima. Un programma apprezzatissimo eseguito con grande talento.

Nella foto il solista italiano di Tuba Gianmario Strappati con il Console onorario d’Italia a Belfast Dott. ssa Federica Ferrieri e il Corrispondente Consolare Dott. Giorgio Zarrelli

